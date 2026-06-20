La Gala de l’Esport de Benicarló reconoce los éxitos deportivos de la temporada y corona a Carla Masip como mejor deportista

Benicarló acogió un año más por estas fechas la Gala de l'Esport para reconocer los méritos de los deportistas y entidades locales a lo largo del año. La edición del 2026, tuvo lugar en la noche del viernes 19 de junio en la pista central del pabellón Polideportivo Municipal, con cerca de 600 personas presenciando una gala en la que también estuvo el alcalde de Benicarló y concejal de deportes, Juanma Cerdá Tena.

El acto, presentado y dirigido por Ismael Mateu, redactor de Deportes de Mediterráneo, tuvo dos partes. Inició con un reconocimiento a los miembros del Consell Consultiu formado por representantes de clubes y entidades deportivas, centros educativos y personal de la corporación municipal; los cuales fueron los encargados de valorar las candidaturas presentadas y determinar los galardones de la velada siguiendo el criterio de las bases establecidas.

El acto fue presentado y dirigido por Ismael Mateu, redactor de Deportes de 'Mediterráneo'. / Eloy Cerdá

Homenajes

Se homenajeó a las personas más veteranas en participar en las actividades deportivas municipales: Maria Saorin Navarro (89 años) y Martín Vicente Palatsí Ramón (90 años). También se reconoció el fomento e impulso al deporte local de la empresa Maderas Sorlí por su apoyo a numerosas entidades locales.

Martín Vicente Palatsí Ramón (90 años), en la imagen, junto a Maria Saorin Navarro (89 años), homenajeador como personas más veteranas en participar en las actividades deportivas municipales. / Eloy Cerdá

Premios Excelencia Deportiva

Los premios a la excelencia deportiva, que reconocen el esfuerzo, méritos y resultados de deportistas no profesionales recayeron para Alonso Escuder Pozo (medalla de oro al campeonato de España de natación de selecciones autonómicas infantil/junior en la prueba de 4x100 libres), Pau Llorach Cornelles (jugador del primer equipo de Segunda FEB del Club Bàsquet Benicarló); y Carla Gimeno Masip (campeona de España absoluta en la prueba de 1500m).

El pabellón Polideportivo Municipal contó con cerca de 600 personas presenciando la Gala de l'Esport de Benicarlo 2026. / Eloy Cerdá

Premios tradicionales

La segunda parte de la gala sirvió para entregar los premios tradicionales. Hubo seis menciones especiales fuera de concurso para dos nadadoras del Club Natació Benicarló, tres componentes del Club Ajedrez Benicarló y para el prebenjamín 'D' del Benicarló Base Fútbol.

El premio Esport i Valors recayó en la III edición del Trofeu Carxofa de Benicarló i banyada popular solidaria organizada por el Club Natació Benicarló. El de la mejor trayectoria deportiva contó con ocho nominados siendo el ganador Pedro García Gómez (in memoriam) del Club Ajedrez Benicarló.

El premio mejor trayectoria deportiva contó con ocho nominados, siendo el ganador Pedro García Gómez (in memoriam) del Club Ajedrez Benicarló. / Eloy Cerdá

De las 31 entidades deportivas locales, la más destacada de la temporada fue el Club Handbol Benicarló, que celebró su 50º aniversario. Acto seguido se dieron dos reconocimientos al deporte adaptado que fueron para el equipo Bàsquet Lovers (equipo de salud mental del Club Bàsquet Benicarló) y Erica Domínguez López del Club Petanca Bolas y Bochas por la organización del I torneo inclusivo.

Erica Domínguez López, deportista invidente, del Club Petanca Bolas y Bochas se llevó el reconocimiento al deporte adaptado por la organización del I Torneo Inclusivo Ciudad de Benicarló. / Eloy Cerdá

Mejor y mejor deportista

El conjunto de 1ª categoría del Club Mabel Benicarló obtuvo el premio al mejor equipo por su participación y resultados en la Liga Iberdrola de gimnasia artística. Finalmente, se dio a conocer a la persona nombrada mejor deportista de Benicarló, que contó con 11 nominados. Este premio fue para Carla Gimeno Masip por su campeonato de España en la prueba de 1500m absoluta de atletismo.