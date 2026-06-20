Ciclismo
Roban la bici de Paula Blasi durante la Volta a Cataluña
El conjunto UAE ha denunciado este viernes por la noche la desaparición de la bicicleta de la corredora catalana, ganadora de la Vuelta a España de este año
El equipo UAE-ADQ ha denunciado este viernes el robo de la bicicleta de Paula Blasi en la localidad barcelonesa de Santa Susanna, donde se hospedan todos los conjuntos que participan en la Volta a Cataluña.
La escuadra ciclista ha solicitado en las redes sociales colaboración para encontrarla.
Se trata de una bici de la marca Colnago, la misma que utiliza el conjunto masculino del UAE y con la que Tadej Pogacar ha conseguido la totalidad de los éxitos deportivos. Es la bici con la que la corredora catalana ha ganado la Amstel Gold Race, la Vuelta a España y el resto de las carreras que ha disputado en esta primavera mágica para ella. Está personalizada y el precio estaría oscilando los 16.000 euros, al margen de la cuestión sentimental.
Los mecánicos del conjunto se han percatado del robo en la habitual ronda que realizan después de cenar. Curiosamente sólo se han llevado la suya por lo que podría entenderse que sabían lo que hacían y a lo que iban. Las bicis de todas las corredoras se encontraban en los camiones de cada escuadra en un aparcamiento habilitado frente a los diversos hoteles que ocupan los equipos participantes en Santa Susanna, que vive en estos momentos una gran afluencia de turistas.
La bici cuenta con los colores oficiales del equipo y el nombre de la corredora. Se trata, concretamente, de un modelo denominado Colnago Y1Rs, una de las más aerodinámicas de la marca italiana.
Evidentemente el hurto no pone en riesgo la participación de Blasi en la etapa reina de este sábado, que concluirá en La Molina, ya que el UAE cuenta con bicicletas de repuesto, pero sí un contratiempo importante para la ciclista catalana por la cuestión de no poder competir con su bicicleta personal.
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