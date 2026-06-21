El 'Grupo Euroatomizado' conquista la XXIX Regata Costa Azahar: así ha sido la última jornada y la entrega de trofeos

La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar tocaron a su fin, en una última jornada espectacular marcada por las buenas condiciones climatológicas, marcadas por el sol y un calor sofocante, en la que el Grupo Euroatomizado, del Real Club Náutico de Castellón, impuso su ley para adjudicarse el título en la categoría reina, en la 29ª edición en la clase ORC, mientras que en la 5ª edición de la Puerto Azahar, en clase ORC 2 se llevó la general la embarcación Tuvvik, también del RCN Castellón, mientras que en la clase ORC 3-4 el triunfo final fue para Maremoto, también del RCNCS.

La jornada dominical comenzó con unas previsiones aparentemente favorables y con un viento que invitaba al optimismo. Sin embargo, una vez las embarcaciones llegaron al campo de regatas, la intensidad comenzó a disminuir progresivamente, complicando el desarrollo previsto de las pruebas.

La XXIX Regata Costa Azahar y la V Regata Puerto Azahar tocaron a su fin tras la jornada dominical. / Guillermo Baixauli

El inicio

Tras un periodo de espera en el mar, el comité consiguió finalmente establecer un eje e intensidad adecuados para poder iniciar las competiciones. Alrededor de las 12.30 horas, las embarcaciones de la V Regata Puerto Azahar tomaron la salida para afrontar una prueba costera de unas 10 millas con destino a Benicàssim. Quince minutos más tarde, aproximadamente a las 12.45 horas, los participantes de la XXIX Regata Costa Azahar comenzaron su recorrido técnico barlovento-sotavento.

Gabriel Utiel / Juan Francisco de la Ossa

La competición final

Las condiciones de viento continuaron siendo muy variables y con escasa intensidad, lo que dificultó especialmente el desarrollo de las pruebas. En el caso de la Costa Azahar, el recorrido técnico no pudo completarse al cien por cien, por lo que el comité optó por dar la llegada en barlovento para poder validar la prueba. Finalmente, la Prueba 3, la de este domingo, la conquistó Grupo Euroatomizado, seguido en la regata por Manguicu Segundo (2º), Guaira (3º) y Azul III (4º).

El Real Club Náutico de Castellón ha albergado la entrega de Trofeos de la XXIX Regata Costa Azahar y V Regata Puerto Azahar. / Guillermo Baixauli

En la general, el Grupo Euroatomizado se alzó con el título final, siendo subcampeón el Azul III, y Guaira completó el podio.

Por su parte, la prueba de Puerto Azahar resultó especialmente exigente debido a la falta de viento, convirtiéndose en una auténtica prueba de resistencia y paciencia para las tripulaciones. Tuvvik (RCN Castellón) alzó el título en la clase ORC 2 y Maremoto (RCN Castellón) le hizo el sorpasso a Bolero (CN Burriana) para imponerse en la general de la clase ORC 3-4.

Comida de hermandad y entrega de premios

Como cierre a un intenso fin de semana de competición, los regatistas compartieron una comida en el salón principal del Real Club Náutico de Castellón, poniendo el broche final a unas jornadas marcadas por el esfuerzo, la deportividad y la convivencia entre participantes. Posteriormente se celebró la esperada entrega de trofeos, momento en el que se reconoció el trabajo y rendimiento de las distintas tripulaciones participantes.

La Regata Costa Azahar y Puerto Azahar 2026 vuelve así a consolidarse como una cita de referencia, dejando imágenes de gran nivel deportivo y demostrando una vez más la capacidad de adaptación y el espíritu competitivo de todos los participantes ante condiciones tan cambiantes como las vividas durante el fin de semana.

La galería de ímagenes de la entrega de trofeos