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Alqueries i Alcalà salven la categoria per l’ascens de La Nucía

Els dos clubs castellonencs conservaran les seues places en Lliga Comunitat i Primera FFCV després que el salt del conjunt alacantí equilibrara els ascensos i descensos entre Segona RFEF i Tercera RFEF

El Alqueries aquesta temporada.

El Alqueries aquesta temporada. / Alqueries CF

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Aitor Aguirre

Castelló

L’ascens del CF La Nucía a Segona RFEF ha tingut un efecte directe i molt positiu per al futbol provincial. L’Alqueries CF i el CF Alcalà mantindran finalment la categoria després d’una carambola federativa que evita els descensos i canvia el desenllaç de la temporada per als dos clubs castellonencs.

La clau està en l’equilibri entre els equips valencians que pugen i els que baixen entre Segona RFEF i Tercera RFEF. D’una banda, la UD Castellonense i el CF La Nucía han aconseguit l’ascens a Segona RFEF. De l’altra, Torrent CF i CD Castellón B descendixen des de Segona RFEF a Tercera. D’esta manera, el nombre d’ascensos i descensos queda igualat i no es genera un excés de places en Tercera RFEF.

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Este escenari evita el descens de l’Atzeneta UE a Lliga Comunitat Valenciana i frena, a partir d’ahí, l’efecte dominó en les categories autonòmiques. Sense eixe descens en cadena des , l’Alqueries CF i el CF Alcalà conserven les seues places i podran competir la pròxima temporada en Lliga Comunitat i Primera FFCV, respectivament. Els dos clubs castellonencs tanquen feliçment la temporada.

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