El CD Benicásim asciende a Segunda FFCV tras la renuncia del Esportiu Rossell: descubre el motivo

El CD Benicásim jugará la próxima temporada en Segunda FFCV. El conjunto rojiblanco ha recibido este lunes la confirmación del ascenso después de la renuncia del Esportiu Rossell, que había finalizado undécimo en el grupo 1 de Segunda FFCV y había logrado la permanencia sobre el terreno de juego, pero ha decidido no ocupar su plaza en la categoría.

La decisión del club del Baix Maestrat no responde a un motivo económico, sino deportivo y de planificación. En la entidad han finalizado etapa bastantes jugadores y, ante el nuevo escenario de plantilla y la opinión de parte de sus nuevos jugadores, el Esportiu Rossell considera más conveniente competir la próxima temporada en Tercera FFCV, según han apuntado desde el club.

Ese movimiento abre la puerta al Benicásim, que ve recompensada una temporada muy completa después de quedarse a las puertas del ascenso en el play-off. El equipo rojiblanco había rozado el salto de categoría sobre el césped y ahora obtiene una plaza que premia el trabajo realizado durante todo el curso. Hay que recordar que el equipo acabó en segunda posición del Grupo 2 de Tercera FFCV con 71 puntos, a tres del Sporting de Castellón.

El CD Benicásim se trajo un trabajado empate de su partido en tierras alicantinas. / Redacción

Alegría final tras el golpe en la final del play-off ante el Calpe B

El ascenso supone una enorme alegría para un club que llegó al tramo decisivo con argumentos de sobra para subir. La eliminación en la promoción fue un golpe duro, pero el fútbol le devuelve ahora una oportunidad a un Benicàssim que afrontará una categoría más exigente con la ilusión renovada y el reto de consolidar su proyecto.

El desenlace también permite cerrar, en parte, la herida de aquella final ante el Calpe B. El Benicàssim llegó a dominar por 2-0, acabó muy molesto con varias decisiones arbitrales y terminó cayendo en una prórroga cargada de tensión. Aquella tarde dejó indignación y una sensación amarga. Semanas después, el ascenso no borra lo vivido, pero sí cambia el final de la historia: el Benicásim estará en Segunda FFCV.