La cantera del ciclismo valenciano disputará sus títulos autonómicos en Benicàssim

Benicàssim será escenario el próximo 28 de junio de una de las jornadas más esperadas por las escuelas de ciclismo de la Comunitat Valenciana. Los corredores más jóvenes del calendario autonómico competirán en la calle Santo Tomás por unos títulos que premian toda una temporada de preparación, constancia y aprendizaje sobre la bicicleta.

El Campeonato Autonómico de Escuelas de Ciclismo reunirá a deportistas de categorías de formación procedentes de distintos puntos del territorio valenciano. La prueba supone una fecha marcada en rojo para clubes, familias y aficionados, ya que concentra en una misma jornada el talento emergente de este deporte.

El Club Ciclista Alarpa Benicàssim organiza la competición, con el respaldo de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. / Club Ciclista Alarpa Benicàssim

El Club Ciclista Alarpa Benicàssim organiza la competición, con el respaldo de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicàssim y la Diputación de Castellón. La cita también cuenta con la colaboración de diferentes empresas locales.

Una prueba decisiva para la temporada

El campeonato autonómico representa el gran objetivo competitivo del curso para muchos jóvenes ciclistas. Más allá del resultado, la jornada permitirá ver el nivel de las escuelas y el trabajo que clubes y entrenadores realizan durante todo el año para fomentar el deporte base.

La presencia de participantes, familiares y equipos convertirá la zona de la calle Santo Tomás en un punto de encuentro para el ciclismo valenciano. El ambiente deportivo y familiar será otro de los grandes atractivos de una competición que acerca al público el esfuerzo de los corredores más jóvenes.