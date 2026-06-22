El ciclista español en el que todos se fijan es de Castellón: Javier Cubillas brilla en el Giro Next Gen

El ciclista español en el que todos empiezan a fijarse es de Castellón. Se llama Javier Cubillas, corre en el Movistar Team Academy y acaba de firmar en el Giro Next Gen una de esas actuaciones que no pasan desapercibidas en el radar del pelotón internacional. Décimo en la general, protagonista entre los mejores jóvenes y competitivo en una de las pruebas sub-23 más exigentes del calendario.

No es un resultado cualquiera. El Giro Next Gen es mucho más que una carrera de formación. Es una pasarela hacia el profesionalismo, un escaparate donde las grandes estructuras del ciclismo mundial miran con lupa quién aguanta, quién se rompe y quién tiene piernas para pensar en algo más. Y Cubillas ha salido reforzado.

Javier Cubillas, con el jersey blanco de ganador como mejor joven. / GIRO NEXT GEN

CUBILLAS | Un top-10 que dispara su nombre

El corredor castellonense cerró la carrera italiana entre los 10 mejores de la general, a cuatro minutos y 48 segundos del ganador, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-Bora Rookies). Lo hizo en una vuelta dura, con montaña, desgaste acumulado, tensión diaria y rivales que ya forman parte de algunos de los proyectos de cantera más potentes del ciclismo internacional.

El dato es contundente: top-10 en una de las grandes carreras sub-23 del mundo. Pero la lectura va más allá del puesto. Cubillas compitió con madurez, sostuvo su posición en la general y demostró que no está simplemente en fase de aprendizaje, a pesar de sufrir dos caídas en las ocho etapas. Está empezando a competir para ser relevante.

MOVISTAR TEAM | Una apuesta que empieza a dar señales

El nombre de Javier Cubillas encaja de lleno en el nuevo relato del Movistar Team Academy. La estructura telefónica ha apostado por recuperar músculo en la formación de jóvenes talentos y el ciclista de Castellón aparece ya como uno de los perfiles con más proyección.

Tiene edad, margen y una cualidad clave: capacidad para aguantar vueltas exigentes. En un ciclismo cada vez más precoz, donde los corredores saltan antes al profesionalismo y las grandes escuadras no esperan demasiado para moverse, resultados como el de Cubillas pesan.

CASTELLÓN | Una promesa real, no un nombre inflado

Castellón tiene en Cubillas a una promesa real del ciclismo español. No una etiqueta artificial ni una estrella fabricada antes de tiempo. Su Giro Next Gen no le convierte todavía en un corredor hecho, pero sí confirma que su evolución va en serio.

En Italia ha hecho justo lo que necesitaba: competir con los mejores de su generación, resistir cuando la carrera se endurece y dejar una señal clara. El castellonense ya no es solo un joven del que se habla en clave de futuro. Empieza a ser un corredor al que conviene mirar en presente.

TOUR DEL PORVENIR | El siguiente gran escaparate

El próximo gran horizonte puede ser el Tour del Porvenir (19 a 27 de agosto), considerado tradicionalmente el pequeño Tour de Francia y una de las pruebas más importantes del mundo para corredores sub-23. Si finalmente entra en los planes deportivos, Cubillas tendría una nueva oportunidad para medirse en un escenario de máxima exigencia.

Allí han brillado antes ciclistas que después acabaron marcando el paso en la élite. Para el castellonense sería otro examen serio, otro escaparate y otra ocasión para demostrar que lo del Giro Next Gen no ha sido una aparición puntual.

El mensaje que deja su paso por Italia es claro: Javier Cubillas ya pide sitio. Y lo hace desde la cantera de Movistar y desde una progresión que empieza a tener apariencia de algo importante.

El ciclismo español busca nuevos nombres. Uno de ellos ya está aquí.