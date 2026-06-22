El referente de la cantera del Amics Castelló que deja el club tras una vida de verde: "Esta siempre será tu casa"

Hay despedidas que van mucho más allá de lo deportivo, y la de Andrés Roig es una de ellas para el Amics Castelló. El jugador castellonense separa sus caminos del club después de una vida ligada a la entidad, desde sus primeros pasos en la cantera hasta su llegada al primer equipo, dejando una huella muy especial en la historia reciente del conjunto de la Plana.

Formado en la casa, Andrés ha crecido de la mano del Amics y ha representado durante todos estos años muchos de los valores que el club quiere transmitir a sus jugadores: esfuerzo, compromiso, humildad, trabajo diario y sentimiento de pertenencia. Su trayectoria es también la de un canterano que fue quemando etapas hasta alcanzar el vestuario del primer equipo, al que ascendió en 2023.

El joven base Andrés Roig renovó contrato con el Amics Castellón hasta junio de 2026. / PASCUAL CANDIDO

Más allá de su aportación sobre la pista, Roig se marcha convertido en un referente para los jóvenes de la cantera. Su camino ha servido como espejo para todos aquellos jugadores que sueñan con llegar algún día al primer equipo. En un deporte cada vez más exigente, su figura representa la importancia de la paciencia, la constancia y el vínculo con un club que ha sido su casa durante muchos años.

El Amics Castelló quiso despedirle con un mensaje cargado de cariño y reconocimiento, agradeciendo su «profesionalidad, su entrega y el orgullo» con el que ha defendido el escudo durante toda su trayectoria. «Gracias por representar como nadie lo que significa ser Amics Castelló. Te deseamos la mayor de las suertes. Esta siempre será tu casa», comunicó la entidad.

La etapa deportiva de Andrés Roig en el Amics llega a su fin, pero su vínculo con el club permanecerá intacto. Se marcha un jugador de la casa, un ejemplo para la cantera y una figura muy querida dentro de la entidad. Una despedida con sabor especial para alguien que no solo vistió una camiseta, sino que la sintió como propia desde niño.

La renovación de Pichel

Por otro lado, el Amics Castelló y José Luis Pichel alcanzaron un acuerdo para ampliar su vinculación una temporada más, por lo que el técnico madrileño continuará liderando el proyecto deportivo del club durante la campaña 2026-2027.

La renovación de Pichel supone una apuesta por la continuidad y la estabilidad de un proyecto que mantiene intacta la ilusión de regresar a la Primera FEB. El entrenador madrileño seguirá siendo una pieza fundamental en la construcción de un equipo competitivo, comprometido y plenamente identificado con los valores del Amics Castelló.

Además, José Luis Pichel se encuentra estos días preparando el Europeo Sub-20 de Eslovenia como integrante del cuerpo técnico de la selección española de la categoría, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria y el gran trabajo que viene desarrollando en los últimos años