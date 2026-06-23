Els Ibarsos planteja aquestos canvis per millorar el futbol regional
El club vol traslladar a la FFCV diverses propostes sobre llicències, formació d’entrenadors i calendari per adaptar la normativa als clubs més modestos
El CD Els Ibarsos ha decidit moure fitxa per obrir un debat sobre la realitat actual del futbol regional valencià. L’entitat treballa en una sèrie de propostes que vol traslladar a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) amb l’objectiu de millorar la igualtat competitiva entre clubs i adaptar algunes normatives al dia a dia de les entitats més modestes.
La iniciativa parteix d’una idea clara: no tots els clubs competixen amb les mateixes ferramentes. Des d’Els Ibarsos consideren que hi ha diferències importants entre les entitats que disposen d’estructura de futbol base, juvenils o filials, i aquelles que no compten amb estos recursos per completar convocatòries o sostindre plantilles durant tota la temporada.
Estes són les idees
Una de les principals propostes passa per revisar el límit actual de 22 llicències en equips amateurs. El club planteja estudiar alternatives com ampliar el cup fins a 25 fitxes o mantindre les 22 actuals i afegir tres llicències complementàries amb limitacions específiques, segons el criteri que puga establir la FFCV.
Els Ibarsos també proposa revisar la compatibilitat de llicències entre jugadors amateurs i membres de cossos tècnics de futbol base. L’objectiu és facilitar que un jugador en actiu puga formar-se com a entrenador o col·laborar en un altre club, afavorint així la formació de nous tècnics i la cooperació entre entitats.
Un altre punt destacat afecta el calendari. El club planteja retardar l’inici de les competicions regionals fins a l’última setmana de setembre o la primera d’octubre, especialment en Segona i Tercera FFCV, per permetre una pretemporada més completa. Segons l’entitat, l’actual calendari queda molt condicionat per les vacances i les festes patronals.
La proposta està oberta al suport de tots els clubs de la Comunitat Valenciana. Els Ibarsos busca sumar adhesions abans de traslladar les iniciatives a la FFCV.
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