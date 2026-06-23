La mejor gimnasia rítmica de España llega a Castellón

Castellón reunirá del 1 al 5 de julio a la élite de la gimnasia rítmica nacional con la celebración de tres grandes competiciones en el Pabellón Ciutat de Castelló: el Campeonato de España de Equipos, la Final de la Liga Iberdrola y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos.

Alrededor de 6.000 personas, entre deportistas, técnicos, personal federativo, familiares y público, se darán cita en la ciudad para disfrutar de cinco jornadas de competición al máximo nivel.

En la presentación han participado, junto a la alcaldesa Begoña Carrasco, la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo; y la presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, Concepción Rico.

También han asistido la vicepresidenta primera de la federación autonómica y delegada en Castellón, Cristina Garcia; la secretaria general, María Maluenda; la directora, Elisa Maluenda; y la representante del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica, Mati Clausell.

Valoración de la alcaldesa

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que el hecho de que la ciudad haya vuelto a ser elegida como sede de estas pruebas demuestra “la confianza que las federaciones depositan en nuestra capacidad organizativa”. "La relación entre Castellón y la gimnasia rítmica es un idilio perfecto, una unión que se fortalece con cada campeonato. Nuestra ciudad está preparada para seguir siendo una sede de referencia y habitual para las grandes competiciones”, ha afirmado.

Begoña Carrasco, durante la presentación del evento. / Mediterráneo

Carrasco también ha puesto en valor el impacto deportivo, turístico y económico de estas citas. “Durante cinco días, nuestras calles se llenarán de deportistas y aficionados, que podrán conocer nuestra ciudad, disfrutar de nuestras playas, nuestra gastronomía y nuestros comercios», ha señalado. Asimismo, ha subrayado que Castellón “continuará trabajando para seguir siendo una sede de confianza y para que el deporte ocupe el lugar protagonista que merece”.

Una gran competición

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, ha destacado la importancia de la cita: “Venimos a disfrutar de una gran competición, que ocupa un lugar muy importante dentro de nuestro calendario”. En este sentido, ha explicado que el evento reunirá “diferentes modalidades y categorías, con conjuntos, gimnastas individuales, equipos y la final de la Liga”, además de contar con deportistas internacionales y medallistas europeas.

Por último, Carballo ha señalado que la presencia en Castellón de deportistas de este nivel “nos permite seguir promocionando nuestro deporte, dar visibilidad a sus éxitos y contribuir a que la gimnasia continúe creciendo año tras año”.

La presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, Concepción Rico, ha planteado al presidente de la Real Federación Española de Gimnasia que Castellón pueda acoger una competición internacional. “Creo que Castellón se merece albergar una cita internacional después de todos los campeonatos que hemos organizado en la ciudad», ha señalado Rico, quien también ha agradecido la colaboración y el apoyo del personal del pabellón y de las instituciones implicadas”

Cinco jornadas de competición

El Campeonato de España de Equipos de Gimnasia Rítmica abrirá el programa y se disputará del 1 al 4 de julio. Participarán 207 equipos procedentes de las distintas federaciones autonómicas, con alrededor de 450 gimnastas y cerca de 300 técnicos.

Los días 3 y 4 de julio tendrá lugar la Final de la Liga Iberdrola de Gimnasia Rítmica, que reunirá a cerca de un centenar de deportistas y a los diez mejores equipos de Primera y Segunda División, clasificados tras las dos primeras fases de la competición.

La prueba contará con gimnastas de reconocido nivel y experiencia internacional, entre ellas la castellonense Alba Bautista, Daniela Piqué, Lucía González y Cristina Korniychuk.

El broche llegará el domingo 5 de julio con la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos, en la que participarán equipos de todo el territorio nacional. La competición reunirá a alrededor de 650 gimnastas y cerca de 200 técnicos.

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La representación castellonense correrá a cargo del Club Tramuntana, que participará en la competición después de proclamarse, el pasado mes de noviembre, campeón de España juvenil en el Campeonato Nacional Base.