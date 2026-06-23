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Oriol Saborit, un talento de montaña de Villafamés y forjado en Penyeta: "Es el mayor logro que he conseguido en mi vida"

El atleta de Villafamés, de 17 años, logra el podio por equipos y finaliza séptimo del mundo en la Copa Internacional de Trail y Carreras de Montaña disputada en Italia. Un resultado histórico que confirma su enorme proyección: «Es el mayor logro que he conseguido en mi vida»

Oriol Saborit, durante el campeonato en Italia.

Oriol Saborit, durante el campeonato en Italia. / MEDITERRÁNEO

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Aitor Aguirre

Castellón

Mientras la mayoría de jóvenes de su edad divide sus días entre los estudios y el tiempo libre, Oriol Saborit los reparte entre los libros y los exigentes entrenamientos de montaña. Nacido el 21 de diciembre de 2009 y vecino de Villafamés, el castellonense compagina sus estudios de primero de Bachillerato en el IES Penyagolosa con una preparación deportiva que acaba de llevarle a firmar el mayor éxito de su corta carrera.

Saborit se ha convertido en uno de los nombres propios del Facsa Playas tras su brillante actuación en la Copa Internacional de Trail y Carreras de Montaña sub -18 celebrada en Gagliano del Capo (Italia). Allí logró subir al podio por equipos con la selección y finalizó séptimo en la clasificación individual, siendo además el primer español en cruzar la línea de meta.

Instalado en Penyeta

Detrás de ese resultado hay meses de trabajo silencioso. Jornadas que comienzan temprano en el internado de Penyeta Roja, horas de estudio en las aulas del Penyagolosa y tardes dedicadas a entrenar bajo la dirección de su entrenador, Ferran Carbonell. Una rutina intensa, construida con constancia y disciplina, que le ha permitido dar un salto importante en el panorama internacional.

La prueba italiana exigía velocidad, resistencia y capacidad para sufrir. El recorrido, de casi cinco kilómetros y 200 metros de desnivel positivo, arrancaba con 600 metros de asfalto antes de afrontar una rápida y exigente subida. «Logré ponerme en primeras posiciones para no coger tapón en la primera subida», explica.

La estrategia funcionó. Oriol superó la ascensión entre los mejores corredores y, una vez iniciada la bajada, llegó a situarse entre los tres primeros clasificados. «Me encontraba muy bien», recuerda. Sin embargo, cuando la meta ya aparecía cerca, el cuerpo le puso a prueba. «En el último kilómetro me dieron unos calambres en el isquio y me adelantaron cinco corredores». A pesar de las dificultades, mantuvo el ritmo hasta el final y cruzó la meta en séptima posición con un tiempo de 20 minutos y 41 segundos. Un resultado que le permitió convertirse en el mejor español de la competición.

Para el joven corredor de Villafamés, el balance de este campeonato tiene un valor especial. «Tanto el podio por equipos como el séptimo puesto son el mayor logro que he conseguido en mi vida y estoy muy orgulloso. Era el objetivo clave de la temporada».

Oriol junto a sus compañeros.

Oriol junto a sus compañeros. / RFEA

La importancia de Carbonell

La planificación estuvo diseñada al detalle junto a Ferran Carbonell. «Me preparé haciendo un plan específico con mi entrenador. Trabajamos mucha parte de montaña y de asfalto para coger ese punto de chispa que necesitábamos para esta carrera. Más que técnico y atleta somos amigos. Nos llevamos muy bien y me hace unos entrenamientos muy buenos».

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Próximos retos

Lejos de conformarse, Oriol ya mira hacia adelante. Sus próximos retos serán el Campeonato de España de Asturias y el Campeonato de España de 3.000 metros lisos, que se celebrará en Castellón durante el fin de semana del 4 de julio. Oriol, el talento de Villafamés, entre los estudios y el atletismo de montaña, empieza a abrirse camino y apunta muy alto.

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