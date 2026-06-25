El Amics Castelló ficha a un campeón de la Euroliga con el Real Madrid de Doncic

El Amics Castelló ya tiene su primer fichaje para la temporada 2026/2027 en Segunda FEB. El club de la capital de la Plana ha alcanzado un acuerdo con Guillermo Mulero para que el escolta madrileño forme parte de la plantilla del primer equipo en el próximo curso.

Mulero, nacido en Madrid el 8 de mayo de 1997, mide 1,91 metros y llega al conjunto verde después de una sólida trayectoria en el baloncesto nacional y en las competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Su incorporación supone el primer movimiento del Amics en la construcción de un nuevo proyecto tras una temporada en la que el equipo fue campeón de grupo de Segunda FEB, pero dejó escapar sus opciones de ascenso a la categoría de plata.

Campeón con el Real Madrid de Doncic

El gran titular de la llegada de Guillermo Mulero está en su pasado formativo. El nuevo jugador del Amics Castelló se formó en la cantera del Real Madrid, donde coincidió con una generación de enorme talento.

En 2015, Mulero fue campeón de la Euroliga júnior con el histórico equipo blanco en el que también estaban Santi Yusta, Jonathan Barreiro, Felipe dos Anjos y, sobre todo, Luka Doncic, hoy una de las grandes estrellas del baloncesto mundial y jugador de Los Angeles Lakers.

Aquel Real Madrid júnior marcó una época y reunió a varios nombres que después han desarrollado carreras relevantes en el baloncesto profesional. Ahora, uno de sus integrantes aterriza en Castelló para reforzar el proyecto del Amics.

Experiencia contrastada en competiciones FEB

Tras su etapa de formación en el Real Madrid, Guillermo Mulero ha construido una carrera consolidada en el baloncesto nacional. El escolta ha pasado por equipos como Óbila, Real Murcia, Carbajosa, Ponferrada, Melilla Ciudad del Deporte y Getafe.

Además, cuenta con experiencia en Primera FEB, una categoría en la que ha demostrado capacidad competitiva, versatilidad y oficio. Esa trayectoria convierte a Mulero en un fichaje con conocimiento de la competición y con recursos para aportar desde el primer momento.

Buenos números en el Getafe

La pasada temporada, Guillermo Mulero defendió la camiseta del Getafe, donde firmó unos promedios de 13,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

Sus cifras reflejan su capacidad para producir en ataque, pero también su facilidad para participar en diferentes aspectos del juego. El nuevo jugador del Amics Castelló destaca por su talento ofensivo, su lectura de partido y su capacidad para adaptarse a distintos roles sobre la pista.

Un perfil que encaja en la idea de Pichel

El Amics Castelló incorpora a un jugador polivalente, intenso y con experiencia. Mulero puede actuar como escolta, aportar amenaza exterior, generar juego y ofrecer soluciones en ambos lados de la pista.

Sus características encajan con la identidad que busca el equipo dirigido por José Luis Pichel, que continúa dando forma a una plantilla pensada para volver a competir al máximo nivel en Segunda FEB.

Guillermo Mulero, nuevo jugador del Amics Castelló. / AMICS CASTELLÓ

El Amics empieza a construir su nuevo proyecto

La llegada de Mulero abre el capítulo de incorporaciones del Amics Castelló para la temporada 2026/2027. El club afronta el nuevo curso con el reto de mantener la ambición tras una campaña en la que logró ser campeón de grupo, aunque no pudo culminar el regreso a la división de plata.

El fichaje del escolta madrileño supone una primera declaración de intenciones: experiencia, talento y conocimiento de la competición para un proyecto que quiere seguir creciendo y volver a situarse entre los aspirantes.

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Las claves del fichaje de Guillermo Mulero