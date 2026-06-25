Anthony Libroia, el neoyorquino que jugó contra Kyrie Irving y se convirtió en el héroe del Intermaquinas Benicarló: «A mí me gusta más esto que Nueva York»

Anthony Libroia (2 de febrero de 1994) coge el avión rumbo a casa con la conciencia más que tranquila: «job is done». Como en la canción de Bad Bunny, un verano en Nueva York. Pero antes de regresar a su hogar, el base estadounidense dejó los deberes hechos. Una canasta inverosímil sobre la bocina permitió al Intermaquinas Benicarló seguir una temporada más en Segunda FEB. «No estaba nervioso, todos confiaron en mí y asumí el último tiro. Cuando acabó el partido grité como un loco, fue un momento especial», relata de primeras a Mediterráneo.

La canasta gandora sobre la bocina. / INERMAQUINAS BENICARLÓ

Es el capitán, el alma del equipo, el jugador que se juega el tiro cuando las papas queman, el que aconseja a los jóvenes y el que tira de carácter en los tiempos muertos. De la playa y la calma a una de las ciudades más glamurosas del mundo. «Sí, ahora estoy en Nueva York con mi familia. Mi madre es italiana y tengo el pasaporte, pero he vivido aquí toda la vida», cuenta con un fluido español y acento estadounidense.

Un lugar emblemático ligado al baloncesto, más aún después del reciente título de la NBA conquistado por los New York Knicks. «Sí, me gustan los Knicks, pero mi ídolo siempre ha sido Kobe Bryant», aunque esta vez no fue a ningún partido: «La entrada más barata valía 5.000 dólares y las más caras, 100.000. Cuando era joven, con 14 o 15 años, sí que fui al Madison a muchos encuentros».

¿Quién dijo Nueva York?

Pese a no tener el mismo ruido a nivel mundial, Anthony ha encontrado en el Baix Maestrat un lugar especial: «Nueva York es muy grande. A la gente le encanta cuando viene, pero es duro. Es más caro que España y más peligroso, depende de dónde vivas. A mí me gusta más Benicarló. La gente es muy simpática, me gusta la playa y me muevo con el patinete. En dos minutos estoy en cualquier sitio. Allí todo va muy rápido. Comer en el coche es algo normal», relata.

Antony de pequeño jugando a baloncesto. / MEDITERRÁNEO

Sus inicios en el baloncesto

Por genética, amamantó la pelota naranja desde bien pequeño: «Yo empecé con tres años. Mi padre fue entrenador durante 30 años. Creo que tenía un poco de talento con el balón, pero he necesitado trabajar mucho la fuerza para ser más explosivo. Mido 1,80 y aquí son muy rápidos y altos. Si mides eso, necesitas mejorar mucho el tiro y la defensa porque te buscan».

En 2012 firmó por los Adelphi Panthers, equipo de la NCAA en el que permaneció cuatro años. Tras su etapa universitaria y después de no ser elegido en el draft, tuvo la oportunidad de jugar en la G League, la liga de desarrollo de la NBA, una especie de competición de filiales. «Entrené con el equipo de los Knicks durante un mes en 2016 y fue una experiencia inolvidable».

También tuvo el privilegio de medirse a jugadores de primer nivel fuera de los focos: «Jugué contra Kyrie Irving y Lance Stephenson en torneos callejeros. Me quedo, sobre todo, con la mentalidad que tenían». Con ese bagaje, se atreve a imaginar cómo sería un hipotético Intermaquias Benicarló-Spurs. «Incluso el peor equipo de la NBA contra un equipo de Segunda FEB habría mucha diferencia de físico, talento, ritmo… de todo».

Antony en su etapa universitaria. / MEDITERRÁNEO

El salto a Europa en 2016

Y en 2016 dio el salto a España, donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Segunda FEB durante la última década, firmando actuaciones estelares: «En León fue difícil porque era mi primer año viviendo solo. Después estuve cuatro años en Zamora, que es una de mis ciudades favoritas. Y en 2021 firmé por el Círculo Gijón, donde confiaron mucho en mí».

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Su impacto en el Benicarló

Hasta que en 2022 llegó la llamada del Intermaquinas Benicarló: «Es un club que me gusta mucho porque es profesional y familiar. La afición es súper cercana. La gente me saluda por la calle y siempre intento ser simpático». Como líder, su impacto va más allá del parqué: «Siento que mis compañeros me respetan. Busco dar ejemplo tanto en la pista como en el gimnasio». De cara al próximo curso, no esconde su ambición: «Estoy contento aquí, pero quiero más. Si logramos la salvación, quiero ir a por el play-off; y si llegamos, quiero competirlo. Si nos ganan, que sea porque son mejores», finaliza Libroia, el talentoso jugador newyorquino y admirador de Kobe Bryant que ya es un símbolo en Benicarló.