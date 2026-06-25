Los campeones del fútbol y fútbol sala de Castelló levantan sus trofeos en la gala para despedir la temporada 2025/26
La FFCV, con Salvador Gomar al frente, cerró la temporada con la entrega de premios a los mejores clubs de la temporada
El fútbol y el futsal de la provincia de Castellón han vivido este jueves su gran fiesta de final de temporada en Benicàssim. El Anfiteatro Pepe Falomir, situado junto al paseo marítimo y con el Mediterráneo como telón de fondo, acogió la Gala de entrega de Trofeos de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a los equipos campeones de la campaña 2025/26.
Más de 90 equipos campeones levantaron sus copas en un acto que volvió a reunir a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, directivos y numerosos familiares. La ceremonia sirvió para reconocer el esfuerzo de los clubes que han conquistado sus respectivas competiciones durante la temporada y dejó una imagen muy especial con los trofeos alzados al cielo.
Representación institucional
El presidente de la FFCV, Salvador Gomar, encabezó la representación federativa en la entrega de premios. Gomar participó en el acto junto a diferentes directivos de la Federació y acompañó a los clubes en una jornada de celebración y reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada. La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, también participó en la entrega junto a los concejales Manolo Gual, Rosa Gil, Vanessa Batalla, Carlos Martínez, Isabel Cuadros y Arturo Martí. Y así se cerró de forma oficial la 25/26.
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