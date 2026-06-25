Los campeones del fútbol y fútbol sala de Castelló levantan sus trofeos en la gala para despedir la temporada 2025/26

El fútbol y el futsal de la provincia de Castellón han vivido este jueves su gran fiesta de final de temporada en Benicàssim. El Anfiteatro Pepe Falomir, situado junto al paseo marítimo y con el Mediterráneo como telón de fondo, acogió la Gala de entrega de Trofeos de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a los equipos campeones de la campaña 2025/26.

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Más de 90 equipos campeones levantaron sus copas en un acto que volvió a reunir a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, directivos y numerosos familiares. La ceremonia sirvió para reconocer el esfuerzo de los clubes que han conquistado sus respectivas competiciones durante la temporada y dejó una imagen muy especial con los trofeos alzados al cielo.

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Representación institucional

El presidente de la FFCV, Salvador Gomar, encabezó la representación federativa en la entrega de premios. Gomar participó en el acto junto a diferentes directivos de la Federació y acompañó a los clubes en una jornada de celebración y reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada. La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, también participó en la entrega junto a los concejales Manolo Gual, Rosa Gil, Vanessa Batalla, Carlos Martínez, Isabel Cuadros y Arturo Martí. Y así se cerró de forma oficial la 25/26.