Castellón se prepara para una semana histórica de atletismo con más de 300 deportistas de 27 países

Castelló se prepara para vivir una de sus semanas grandes del atletismo. El complejo deportivo Gaetà Huguet será el escenario, el próximo 1 de julio, del XIII Gran Premio Diputación de Atletismo-XI Memorial José Antonio Cansino, una cita que reunirá a más de 300 atletas procedentes de 27 países y que volverá a situar a la provincia en el mapa nacional e internacional de este deporte.

La competición, presentada en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial, contará con destacados nombres del panorama nacional e internacional y refuerza el papel de Castellón como uno de los grandes referentes del atletismo. Una condición que, según destacó el diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez, se consolida gracias a la capacidad organizativa del territorio, a sus instalaciones y al trabajo de los clubes.

Una cita de dimensión internacional

El Gran Premio Diputación de Atletismo volverá a convertir Gaetà Huguet en un gran escaparate deportivo. La presencia de más de 300 deportistas y la participación de atletas llegados de 27 países elevan el nivel de una prueba que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario.

Para la Diputación Provincial, este tipo de eventos permiten proyectar la imagen de Castellón más allá del ámbito estrictamente deportivo. Sánchez subrayó que el acontecimiento representa «una oportunidad única» para promocionar la provincia a nivel nacional e internacional, no solo como destino deportivo, sino también como una tierra con capacidad organizativa, entorno privilegiado e infraestructuras de calidad.

“El mejor escenario deportivo del Mediterráneo”

Durante la presentación, el diputado provincial defendió que Castellón es “el mejor escenario deportivo del Mediterráneo”. Una afirmación que vinculó al compromiso de los clubs, al apoyo de las administraciones y a la celebración de competiciones de primer nivel como la que se disputará la próxima semana.

Sánchez remarcó que los grandes eventos deportivos tienen un impacto positivo en el conjunto del territorio, ya que ayudan a reforzar la marca Castellón, atraen participantes y visitantes y consolidan a la provincia como sede de competiciones de alto nivel.

El Facsa Playas de Castellón, pieza clave del evento

La organización del campeonato vuelve a tener como gran protagonista al Facsa Playas de Castellón, una de las entidades más importantes del atletismo español. La Diputación agradeció al club su implicación y su trabajo constante para mantener viva una competición que nació en memoria del entrenador José Antonio Cansino.

Iván Sánchez destacó que el objetivo de la institución provincial es que esta cita «no solo se mantenga año tras año, sino que se potencie». Para ello, aseguró que la Diputación seguirá trabajando de la mano del Facsa Playas de Castellón con el fin de reforzar el prestigio del Gran Premio y seguir atrayendo a atletas de primer nivel.

Toni Losas

Castellón también mirará al futuro del atletismo nacional

La semana atlética no terminará con el Gran Premio Diputación. Durante la presentación también se dieron a conocer los detalles del Campeonato de España Sub-18, que se celebrará en Castellón los días 4 y 5 de julio.

Esta competición reunirá a algunas de las promesas más brillantes del atletismo nacional y permitirá alargar durante varios días el protagonismo de la ciudad en el calendario deportivo. Para la Diputación, la celebración de ambas pruebas en una misma semana demuestra el potencial de Castellón para organizar eventos de máxima exigencia.

Llamamiento a llenar Gaetà Huguet

El diputado provincial de Deportes animó a todos los aficionados a acudir el próximo miércoles 1 de julio, desde las 17.30 horas, a Gaetà Huguet para disfrutar de una jornada de atletismo de primer nivel. Sánchez destacó que será una oportunidad para poner en valor «el esfuerzo de nuestros atletas» y mostrar «al mundo el potencial deportivo de la provincia de Castellón».

Con el Gran Premio Diputación y el Campeonato de España Sub-18, Castellón afronta una semana clave para presumir de músculo deportivo. Dos grandes citas, cientos de atletas y una proyección internacional que refuerzan la apuesta de la provincia por el deporte como escaparate, motor de promoción y seña de identidad.

Presentación del Campeonato de España Sub-18, en Castelló. / DIPUTACION DE CASTELLÓN

Las claves de la semana atlética en Castellón