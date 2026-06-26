¡Inaudito! El Servigroup Peñíscola paga la cláusula de rescisión de un jugador

El Servigroup Peñíscola FS ya tiene nuevo refuerzo para la próxima temporada en Primera División. El conjunto peñiscolano ha cerrado el fichaje de Pablo García Escuder, ala-pívot procedente del Family Cash Alzira, por el que ha abonado su cláusula de rescisión.

La operación supone una apuesta firme por parte del club, que no suele acudir al mercado pagando este tipo de liberaciones económicas para incorporar jugadores. El futbolista firma por dos temporadas más una opcional y se incorporará al proyecto que arrancará en septiembre del 2026, en Primera División.

Máximo goleador del Alzira

Pablo García Escuder nació en València el 9 de marzo de 2001. Es un ala-pívot diestro que destaca especialmente por su capacidad goleadora y por su polivalencia en ataque.

Tras dos temporadas en Segunda División con el Levante, el jugador debutó esta campaña 2025/2026 en Primera División con el Alzira, donde ha firmado unos registros destacados: 17 goles en 30 partidos. Esas cifras le han convertido en el máximo goleador del equipo y han despertado el interés del Peñíscola, que ha decidido ejecutar su cláusula para reforzar la plantilla.

Una incorporación que puede mover la plantilla

La llegada de Pablo García podría provocar movimientos en el vestuario peñiscolano. En la posición de pívot, el Peñíscola ya contaba con Juanqui, Quintela, Yunii y Diego Sancho. Ahora se suma también el nuevo fichaje, aunque su polivalencia le permite actuar igualmente como ala, ya a las órdenes de Gerard Pusó.

El club incorpora así a un jugador joven, con experiencia ya en la máxima categoría y con margen de crecimiento, en una operación que refuerza la ambición del equipo cara al nuevo curso.

Según las fuentes consultadas, el Servigroup Peñíscola ha desembolsado 10.000 euros.

La campaña de abonados arranca el 1 de julio

Además del fichaje de Pablo García, el Peñíscola FS pondrá en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/2027. El proceso comenzará el miércoles 1 de julio del 2026, con renovaciones y nuevas altas para el próximo curso en Primera División.

Los precios de los abonos van desde los 150 euros del abono general para quienes renueven respecto a la temporada anterior hasta los 350 euros del abono VIP.

del abono general para quienes renueven respecto a la temporada anterior hasta los del abono VIP. El abono general para nuevos abonados tendrá un precio de 175 euros, mientras que el asiento reservado numerado costará 225 euros.

La tramitación podrá realizarse en Il Capo y en la Bocatería El 8, en Peñíscola; a través de cualquier directivo del club o enviando un correo electrónico a club@peniscolafs.com.

Además, la entidad habilitará próximamente un punto de atención en el pabellón Juan Vizcarro, en fechas que anunciará en los próximos días.