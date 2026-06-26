Roberto Bautista y su 'last dance' en Wimbledon: mucho más que una despedida

Roberto Bautista Agut vuelve a Wimbledon con una carga emocional distinta. El tenista de Benlloc afronta el Grand Slam londinense en el año de su despedida del circuito profesional, una temporada final en la que cada torneo empieza a sonar a última vez.

A los 38 años, el castellonense regresa al All England Club, el escenario donde firmó el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam. Allí alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2019, una actuación que permanece como uno de los grandes hitos del tenis provincial y como el punto más alto de una trayectoria construida desde la constancia, el trabajo silencioso y una competitividad sin estridencias.

Debut ante João Fonseca

El sorteo ha querido que Bautista debute ante el brasileño João Fonseca, cabeza de serie número 24 y una de las grandes apariciones del tenis joven. El rival, de apenas 19 años, llega instalado entre los 30 mejores del mundo y con un mejor ránking de 24º.

No existen precedentes oficiales entre ambos, por lo que el partido tendrá también una lectura generacional. De un lado, un veterano que apura sus últimos torneos como profesional. Del otro, una de las promesas llamadas a ocupar espacio en la nueva élite del tenis mundial.

Para Bautista, Wimbledon no será una parada más. El césped londinense fue durante años una superficie especialmente adecuada para su juego: golpeo plano, orden táctico, fiabilidad desde el fondo y esa capacidad tan suya para obligar siempre al rival a jugar una bola más.

El recuerdo imborrable del 2019

El gran vínculo de Roberto Bautista con Wimbledon se explica, sobre todo, por la edición del 2019. Aquel año, el castellonense alcanzó las semifinales después de superar a Guido Pella en cuartos y avanzar con una autoridad que todavía forma parte de la memoria reciente del torneo.

Hasta esa ronda no había cedido un solo set. Solo Novak Djokovic, que acabaría levantando el título, pudo frenar su camino. Aquella quincena resumió como pocas la esencia de Bautista: tenis sobrio, limpio, resistente y reconocible, sin concesiones al espectáculo fácil, pero tremendamente eficaz.

Ese resultado no fue un golpe aislado. Fue la confirmación de una carrera levantada paso a paso, sin atajos. Meses después, Bautista entró en el top-10 mundial y cerró aquel curso formando parte de la España campeona de la Copa Davis.

Wimbledon, su Grand Slam más especial

Wimbledon ya había sido antes un escenario amable para el tenista de Benlloc. Alcanzó los octavos de final en 2015, cuando se cruzó con Roger Federer; y volvió a la segunda semana en 2017, 2021 y 2024.

Ningún otro Grand Slam lo vio llegar tan lejos. La hierba, una superficie que castiga las dudas y premia la precisión, encontró durante años un aliado en su manera de competir. Bautista nunca necesitó grandes gestos para hacerse respetar. Le bastó con sostener su plan, reducir errores y desgastar mentalmente a sus rivales.

Bautista tras ganar la final con 14 años a Marin Cilic. / MEDITERRÁNEO

Un 2026 exigente antes de Londres

La edición de Wimbledon 2026 le encuentra, sin embargo, en un momento muy diferente. Bautista ya no es aquel jugador instalado entre los mejores del mundo. Antes de llegar a Londres, su temporada refleja la dureza de este último tramo de carrera.

El castellonense presenta un balance de cuatro victorias y una docena de derrotas en cuadros principales ATP. Ha ganado partidos en Montpellier, Indian Wells, Miami y Roma, pero no ha conseguido encadenar dos triunfos consecutivos en un mismo torneo.

También ha caído en la primera ronda del Open de Australia, Roland Garros y Stuttgart, su único ensayo sobre hierba antes de Wimbledon. En París perdió ante Brandon Nakashima por 6-2, 7-5 y 6-2. En Stuttgart, ya sobre césped, cedió frente a Marcos Giron por 7-6(3) y 7-5.

Son resultados que hablan del paso del tiempo, pero no borran la identidad de un jugador que sigue compitiendo con dignidad, incluso cuando el físico ya no concede los márgenes de antes.

Una despedida sin grandes gestos

Por eso este Wimbledon tendrá un tono especial. Roberto Bautista Agut no llega como favorito, pero sí como parte de la memoria reciente del torneo. Sus 12 títulos en la ATP, su paso por el top-10, su papel en la Copa Davis y una carrera de más de 700 partidos sostienen una despedida que no necesita adornos.

El duelo ante Fonseca será exigente, pero también simbólico. Bautista volverá a salir a la pista, ajustará la gorra, mirará al otro lado de la red y competirá una vez más en el lugar donde un día tocó el cielo de los Grand Slam.

Para el tenista castellonense, Wimbledon 2026 tendrá algo de recuerdo anticipado: la imagen de un jugador que hizo de la regularidad una forma de grandeza y que vuelve al torneo que mejor explica su carrera justo cuando empieza a decir adiós.