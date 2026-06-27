Un árbitro de Castellón asciende a Segunda Federación
Iván Sánchez Agramunt, colegiado de la Delegación de Castellón, obtiene la mejor puntuación de la temporada
Además, Marc Roda i Lluch, de Benicarló, asciende a Tercera RFEF
Buena noticia para la Delegación de Árbitros de Castellón. El colegiado Iván Sánchez Agramunt ha logrado el ascenso a Segunda Federación, después de haber arbitrado cuatro temporadas en Tercera RFEF, con la novedad de que en las cuatro campañas estuvo seleccionado por el programa Talentos de ascenso a Segunda Federación. Por lo tanto, a la cuarta fue la vencida para él.
Sánchez Agramunt accedió a las pruebas de ascenso como primero de la Comunidad Valenciana, siendo el que mejor puntuación obtuvo la temporada 2025/26, arbitrando 21 partidos con 13 victorias locales, dos empates y ocho triunfos visitantes. En estas cuatro campañas en Tercera ha arbitrado un total de 41 encuentros.
En Segunda RFEF coincidirá con otro colegiado de la Delegación de Castellón, Borja Guijarro Colomer, que cumplió su cuarta temporada en esta categoría.
Marc Roda, a Tercera RFEF
En clave provincial, el ascenso de Iván Sánchez Colomer ha estado acompañado por el ascenso del joven colegiado benicarlando Marc Roda i Lluch, de Lliga Comunitat a Tercera RFEF. Pertenece a la delegación del Baix Maestrat.
Cabe recordar que la flota de los colegios castellonenses en Tercera RFEF para la campaña 2026/27 quedará reducida a Pablo García Archilés, el citado ascendido Marc Roda Lluch y al también benicarlando Alberto Gabriel Cornelles Vicente.
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