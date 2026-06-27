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Castellón acoge un torneo pionero de balonmano: pista y arena

Más de mil jugadores de 70 equipos de ocho países alternan durante el fin de semana la playa y los pabellones en la Castellón International Handball Cup RMR

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, en la cita que organiza el CD Balonmano Castellón.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, en la cita que organiza el CD Balonmano Castellón. / Mediterráneo

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David Oliver

Castellón

Este domingo finaliza la primera edición de una cita innovadora. La Castellón International Handball Cup RMR es un torneo pionero que combina por primera vez en Europa la competición de balonmano base en pista cubierta y en playa dentro de un mismo evento. En total, 70 equipos procedentes de ocho países y 1.134 deportistas participan en una cita que programa cerca de 160 partidos a lo largo de cuatro días.

La Castellón International Handball Cup. RMR es una fiesta del balonmano. Organizada por el CD Balonmano Castellón RMR junto con JD, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital de la Plana y su Patronat d’Esports, la Diputación de Castellón, la Generalitat valenciana y la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana, nace con la vocación de convertirse en uno de los torneos más destacados del panorama europeo para categorías base.

Su principal novedad es que es el primer torneo del continente en integrar dos competiciones sobre superficies distintas, pista y playa, compartiendo villa de deportistas, lo que ofrece a los participantes una experiencia deportiva y convivencial sin precedentes.

Un ejemplo "perfecto"

En ese sentido, la concejala de Deportes, Maica Hurtado subrayó que «la Castellón International Handball Cup. RMR es un ejemplo perfecto del binomio deporte y turismo que impulsamos desde el Ayuntamiento: un torneo innovador, con carácter internacional, que sitúa a nuestra ciudad en el mapa europeo del balonmano base y genera un importante impacto positivo en la hostelería, el comercio y los servicios locales».

La competición se estructura en 12 categorías en función del género y la edad. Alevín, infantil, cadete y juvenil, masculino y femenino, además de benjamines, para deportistas nacidos entre 2007 y 2017. Cada equipo disputa un mínimo de cinco partidos en la fase de grupos, de la que los mejores clasificados acceden a la fase final de su categoría.

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El programa culmina este domingo con la entrega de trofeos en el pabellón Ciutat de Castelló. Además de la competición deportiva, el torneo incluye un programa complementario de actividades con un marcado espíritu olímpico, basado en los valores de respeto, motivación y resistencia, principios que forman parte de la filosofía del CD Balonmano Castellón.

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