Juan Miguel Mor dirigirá al CD Alcora en el 60 aniversario

El Club Deportivo Alcora anuncia a Juan Miguel Mor como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27. Alcorino y formado en la cantera rojilla, toma las riendas del equipo tras nueve temporadas en el Club Deportivo Roda.

Su llegada refuerza la apuesta del CD Alcora por la identidad competitiva, el talento local y la ambición de seguir creciendo en su sexta temporada consecutiva en Lliga Comunitat Nord. Mor representa mucho más que un relevo técnico. Supone la elección de una persona que representa la identidad y el sentimiento de pertenencia del club para este nuevo ciclo.

La vinculación de Juan Miguel con el CD Alcora se remonta a los cinco años, cuando inició su trayectoria como jugador en la escuela del club. A los 16 comenzó también su camino como entrenador dentro de la estructura deportiva alcorina.

Experiencia

Ha desarrollado gran parte de su carrera en el Club Deportivo Roda, donde acabó dirigiendo al filial gualdinegro en Primera FFCV. En 2023 regresó al CD Alcora para ponerse al frente del Juvenil A, liderando una de las etapas más exitosas del fútbol base del club, con dos ascensos consecutivos y el histórico ascenso a la Lliga Comunitat Juvenil.

El nuevo míster llega con las ideas muy claras, con una apuesta firme por el talento joven y con una creencia en la importancia de que el primer equipo refleje la identidad del club, con el objetivo de abrir camino a los jugadores que destacan en la cantera. Para el periódico Mediterráneo, el nuevo entrenador manifiesta “Vamos a armar un equipo de lo más competitivo, con una velocidad de juego muy alta y siempre hambriento de puntos, independientemente del rival. En El Saltador queremos que nuestra gente se sienta orgullosa de un equipo reconocible por su forma de jugar y su forma de competir.”

También apunta: “La cantera no es una alternativa, es una convicción. Creo en el talento de nuestros jóvenes y estamos convencidos de que están preparados para asumir cualquier reto. Queremos que cada niño de nuestra escuela vea un camino real hasta el primer equipo y que la afición se sienta orgullosa de un equipo construido desde el compromiso y la pertenencia.”

Mor, contará con el también alcorino Vicente Pinardell como director deportivo y seguirá como presidente de la entidad Alexis Mollón.

60 aniversario

La temporada 2026/27 llega marcada por esta efeméride tan especial. El primer equipo afrontará su sexta temporada consecutiva en Lliga Comunitat, consolidándose en lo mas alto del panorama autonómico. Al mismo tiempo, la cantera continúa creciendo y batiendo récords, con alrededor de 300 licencias federativas, 16 equipos y una ilusión intacta por seguir formando futbolistas y personas y que permanezca ese sueño de representar a l'Alcora.

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Escudo del Alcora en el aniversario. / Mediterráneo

Como manifiesta Mor: "Sesenta años después, seguimos mirando al futuro con la misma pasión que impulsó a quienes iniciaron este camino. Porque la historia del CD Alcora no pertenece únicamente al pasado; se escribe cada día gracias a todos los que trabajan diariamente defendiendo estos colores rojizos. Por ello, en una temporada tan señalada, nuestro club lucirá de manera excepcional un escudo conmemorativo que simboliza seis décadas de historia, esfuerzo y sentimiento, e iremos desvelando durante el 2026 actos conmemorativos para celebrar los 60 años de historia"