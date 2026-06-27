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Treinta años del CD Drac Castellón: Cuando ganar no es lo más importante

El CD Drac Castellón celebra 30 años desde el orgullo de formar a los jóvenes jugadores de la provincia

«No somos mejores ni peores, somos diferentes», cuenta David Reina, presidente y salvador del club en 2002

Video | 30 años del Drac Castellón

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Mediterráneo

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Aitor Aguirre

Castellón

«Sí, sí, sí. El Drac ya està açí». El grito de guerra antes de cada partido refleja tres décadas de compañerismo y pasión por el fútbol en Castellón, más allá de ganar o perder. El Drac celebró su 30 aniversario, una cifra que confirma la consolidación de una entidad que la pasada temporada contó con 22 equipos y unos 400 jugadores.

El aniversario tuvo además reconocimiento especial. El club recibió una distinción de la Federación Valenciana su trayectoria, en un acto compartido con otros clubes que puso en valor la continuidad de un pequeño pero gran club que ha sabido mantenerse fiel a la filosofía de formar y ofrecer oportunidades a los más jóvenes. También asistió un exjugador profesional y de Primera División como Paco Montañés, que insistió en que lo más importante con los chavales disfruten del deporte rey.

Cuando ganar es secundario

La clave, según detalla su presidente, David Reina, está en el entorno: «Estar rodeados de personas con ganas de realizar el mismo trabajo y empujar en la misma dirección es vital». Sostenerlo durante 30 años exige mucho más que sacar equipos a competir cada fin de semana. Exige ordenar grupos, cuidar entrenadores, gestionar familias, ajustar expectativas y mantener una idea clara incluso cuando llegan las dificultades.

Una peculiaridad del Drac es que no mira la calidad de los jugadores que van a probar, con lo que supone recibir un no a estas edades. «No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Siempre queremos que ningún niño se quede sin jugar. También hay prioridad con los que llevan muchos años con nosotros y siempre se les ofrece seguir en el club, en uno u otro equipo».

Mentalidad de deporte base

Mantener esa línea ha sido el gran reto. «Lo más bonito, sin lugar a duda, es haber mantenido siempre una filosofía clara de deporte base. Lo más difícil, hacer entender esa filosofía a quien ha venido a nuestro club», apunta el presidente. El Drac compite, pero sin perder el foco. Ganar gusta, claro, pero no puede ser lo único. «Si se gana, bien; si se empata, bien; y si se pierde, bien. Es complicado, pero es así. Evidentemente, si se gana, mucho mejor».

Galería | El Drac cumple 30 años

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El Drac Castellón ya un clásico del fútbol base castellonense / Archivo Mediterráneo / Cedidas / Drac

Los salvadores del club

El acto sirvió también para recordar un camino que tuvo muchas piedras. En 2002, el club atravesó una situación delicada a nivel económico y estuvo a punto de desaparecer, pero entonces llegó David Reina junto a Antonio Babiloni, los dos salvadores, para cambiar el rumbo del club y dotarlo, con muchísimo sacrificio, de una mayor salud hasta convertirse hoy en día en una entidad seria y ejemplar.

Otra de las curiosidades son los colores del club: Mucha gente no lo sabía. El verde es por el color de la ciudad y el negro por el CD Castellón. Babiloni y yo somos castelloneros y albinegros cien por cien», recuerda Reina. «El club nació con una identidad muy pegada a Castellón y ha mantenido ese sello durante toda su trayectoria».

El futuro, la misma filosofía

El futuro pasa por mantener esa estructura «La idea es seguir con gente sana, tanto los jugadores como los padres y familiares que vienen a verlos. Que sea fútbol base cien por cien. Fútbol profesional, a partir de categoría autonómica. No lo verán mis ojos», comentó a Mediterráneo reivindicando el formar y no competir.

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Por otro lado, hay que destacar que el primer equipo milita en Tercera FFCV y la gran mayoría han pasado por las categorías inferiores, formando un grupo joven que siente los colores y ha crecido desde que era niño. Porque sí, sí sí, el Drac ya está açí. Treinta años y los que están por llegar.

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