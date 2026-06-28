Almassora inaugura la Copa de la Mediterrània d’Aigües Obertes
Doscientos nadadores participan en la cita de la playa Pla de la Torre
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, acompañada del concejal de Deportes, Paco Soriano, dio el pistoletazo de salida a los doscientos participantes del circuito provincial, que tiene en Almassora su primera parada.
La competición volvió convertir la playa Pla de la Torre en el epicentro de la natación en aguas abiertas, en esta cita ya consolidada en el calendario estival, que refuerza el atractivo de nuestro litoral y proyecta Almassora como referente del deporte al aire libre y del turismo activo.
Esta no habría sido posible sin los voluntarios, entre los que se encuentra la Asociació Contra el Càncer de Almassora, el Club Canoe Almassora y el Club Piragua Almassora, así como al equipo de Socorrismo y la Policía Local.
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