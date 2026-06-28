Argentina derrota 3-1 a Jordania, logra el pleno y Messi anota su sexto gol en el Mundial

Argentina derrotó 3-1 a Jordania en el último partido de la primera fase que se disputó en el Dallas Stadium. La selección celeste y blanca cerró el Grupo J con puntaje ideal, lo mismo que México y Francia en el Grupo A y el Grupo I, respectivamente. El encuentro no suponía ningún desafío para el conjunto que dirige Lionel Scaloni, al punto de que sentó en el banco de suplentes a Leo Messi. Bastó que el exjugador del Barcelona jugara media hora para que el compromiso tuviera otro atractivo. Messi cumplió con las expectativas y anotó su sexto gol con una de sus armas más eficaces, el tiro libre. El capitán ya lleva seis goles y es el principal artillero del certamen. "Messi, siempre Messi", tituló el diario deportivo Ole de Buenos Aires. La Pulga ha sumado un nuevo recórd: ser el primero en convertir en siete partidos consecutivos en mundiales.

Argentina, señaló La Nación, "viaja a Miami para jugar de local" su próximo desafío por los 16 avos de final. Si supera a su rival, chocaría el martes 7 de julio con Australia o Egipto. Colombia podría cruzarse en el camino en cuartos de final, mientras que Brasil o Inglaterra se vislumbran como posibles obstáculos en una probable semifinal.

Todo sucedió según lo esperado. Argentina dominó el choque de principio a fin. Giuliano Simeone se desempeñó como volante derecho. Nico Paz asumió un papel similar al que habitualmente desempeña La Pulga. No sintió el peso de la responsabilidad a medida que pasaron los minutos.

"Ahora se viene lo bueno", dijo Scaloni, tras el triunfo. Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Hicieron un buen partido. Estoy contento", añadió el entrenador sobre el desempeño de Nico Paz, Marcos Senesi, Valentín Barco, pero también otros jugadores no tan "chicos" como Giovani Lo Celso, quien con un disparo con balón detenido fuera del área abrió el marcador a los 18 minutos de la primera etapa. También pudo convertir su primer tanto en un Mundial Lautaro Martínez, en su caso de penal, nueve minutos más tarde. El mensaje de Scaloni careció de ambigüedades: a partir de ahora se acabaron los ensayos. Llega la hora de las definiciones y el seleccionado volverá a colocar en un campo a sus mejores hombres.

La rotación masiva le permitió no obstante a Scaloni que descanse Messi y se recuperen jugadores como el defensor central Cuti Romero y los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

El campeón del Mundo 2022 no tuvo problemas para conservar el resultado y si bien los jordanos redujeron diferencias a los 54 minutos, por intermedio de Mousa Altamari, Argentina nunca sintió que se comprometía su ventaja. Y para despejar cualquier duda, Messi abandonó el banco de suplentes. Un gol con su sello terminó por definir un partido que, se sabía de antemano, no modificaba el lugar del equipo blanquiceleste en la ronda siguiente.

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"Pudimos ganar y eso es lo que cuenta", dijo Lautaro Martínez. Respecto a la próxima instancia llamó a no cantar victoria de antemano. "Todos los partidos son difíciles. Va a ser duro”. Cabo Verde, remarcó la estrella del Inter de Milán, "llega con mucha ilusión y nosotros con muchas ganas". Por lo tanto, "será un muy lindo partido".