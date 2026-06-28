Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios

La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha concluido y de los 48 equipos que empezaron la cita de Estados Unidos, México y Canadá 16 se han caído. Quedan 32 en liza para disputar los dieciseisavos de final. Han pasado los dos primeros de los 12 grupos y los 8 mejores terceros. No puede decirse que sea un tijeretazo salvaje después de tantos partidos, pero así es el nuevo formato de la FIFA.

La primera eliminatoria comienza esta noche con el Sudáfrica-Canadá y proseguirá hasta el próximo viernes. Este es el cuadro definitivo, con sus fechas y horarios, de los 16 enfrentamientos. Hay bastantes en horas amables para el telespectador español. A España le ha correspondido Austria.

Sudáfrica - Canadá

Domingo 28/06 - 21:00h

Los sudafricanos se enfrentarán a una de las selecciones anfitrionas. El partido se disputará en Los Ángeles y por primera vez una anfitriona no jugará en su territorio. Ambos equipos pasaron como segundos de grupo, con una victoria, un empate y una derrota.

Brasil - Japón

Lunes 29/06 - 19:00h

La canarinha cumplió los pronósticos y acabó primera de grupo, pese a empatar a siete puntos con Marruecos y mostrarse irregular en cuanto a juego. Disputará su eliminatoria en Houston contra Japón, segunda clasificada del grupo F. En este duelo Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, de momento.

Vinicius se señala el escudo de Brasil tras marcar en Nueva Jersey frente a Marruecos. / Afp7

Alemania - Paraguay

Lunes 29/06 - 22:30h

Alemania se dejó ir en el tercer encuentro de la fase de grupos ante Ecuador y aun así concluyó como primero de grupo con seis puntos. Genera dudas la selección de Nagelsmann, de modo que ya les conviene un cruce cómodo en apariencia con Paraguay, tercera clasificada del grupo D, con cuatro puntos, tras Estados Unidos y Australia.

Países Bajos - Marruecos

Martes 30/06 - 03:00h

La selección de Ronald Koeman cumplió sus deberes y acabó primera del grupo F y a ratos mostrando buen juego. Pese a eso, no se ha librado de un emparejamiento complicado como es Marruecos, segunda clasificada del grupo de Brasil, aunque el nivel de juego de los marroquís no ha cumplido las expectativas. El partido se juega en Monterrey (México).

Haaland celebra uno de sus goles contra Senegal. / ANGELA WEISS / AFP

Costa de Marfil - Noruega

Martes 30/06 - 19:00h

El cuadro africano, con seis puntos, quedó por detrás de Alemania en el E. El combinado noruego también fue segundo detrás de la poderosa Francia. Haaland, el principal arma de los vikingos, descansó en el tercer partido de la primera fase. No lo hará en la eliminatoria. Noruega necesita sus goles.

Francia - Suecia

Martes 30/06 - 23:00h

Francia ha superado la primera fase con pleno de puntos, solo logrado por México y Argentina. Ha demostrado su potencia ofensiva, alternando Mbappé y Dembélé la misión realizadora, y su solidez como aspirante a levantar el título. Enfrente tendrá a la Suecia de Gyokeres e Isak, clasificada como tercera por detrás de Países Bajos y Japón en el grupo F, con cuatro puntos.

Ousmane Dembélé celebra el gol de penalti que supuso el 1-1. / INA FASSBENDER / AFP

México - Ecuador

Miércoles 01/07 - 03:00h

La selección de Javier Aguirre, otra anfitrionas, ha realizado una primera fase inmaculada. Nueve puntos de nuevo, desatando la locura en México. La ilusión se mantiene alta al encontrarse con Ecuador en dieciseisavos, tercera del grupo E. En apariencia, un cruce amable, aunque conviene recordar que viene de tumbar a Alemania.

Inglaterra - RD Congo

Miércoles 01/07 - 18:00h

Los ingleses, líderes del grupo L, han ido solventando sus encuentros a base de fogonazos y la inspiración de Harry Kane o Jude Bellingham. En su camino se encuentra ahora a una RD Congo que ya ha hecho historia al acabar terceros en el grupo de Colombia y Portugal. Un triunfo sobre Uzbekistán (3-1) selló su pase.

Bellingham celebra el gol que marcó ante Panamá. / Sebastiao Moreira / EFE

Bélgica - Senegal

Miércoles 01/07 - 22:00h

Eliminatoria igualada. Bélgica se salvó en el último partido de la primera fase de un inicio descorazonador y acabó como líder del grupo G tras una carambola de resultados. Se verá las caras con Senegal, que también ha tenido un arranque flojo pese a que prometía más, a la vista de su potencial.

Estados Unidos - Bosnia Herzegovina

Jueves 02/07 - 02:00h

El combinado de Pochettino y anfitrión de este Mundial cayó en el último duelo de fase de grupos ante la ya eliminada Turquía, pero sus dos victorias previas le habían asegurado el liderato del grupo D. Un liderato que les garantiza medirse a una de las primeras selecciones en certificar su clasificación como mejor tercera. La Bosnia de Edin Dzeko tumbó a Catar por 3-1 para sumar cuatro puntos y seguir adelante en este Mundial.

España - Austria

Jueves 02/07 - 21:00h

Austria se entromete en el decidido paso de España hacia la final. Luis de la Fuente ha cumplido con la primera misión y ahora toca la hora de la verdad debilitado en los extremos por las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino. Por suerte cuenta con un Lamine Yamal que va a más. Delante tendrá a una selección austriaca que no especuló y anotó el tanto del empate a tres en el descuento. El gol tuvo un premio amargo: jugar contra la Roja, una de las favoritas.

Álex Baena de España celebra un gol este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). / Alex Cruz / EFE

Portugal - Croacia

Viernes 03/07 - 01:00h

La Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Croacia de Luka Modric, dos veteranos que renuncian a colgar las botas y que para bien o para mal condicionan a sus respectivas selecciones. La selección lusa terminó como segunda después de empatar ante Colombia. Lo mismo que la croata, por detrás de Inglaterra. El ganador de este encuentro se cruzaría con España en unos hipotéticos octavos.

Suiza - Argelia

Viernes 03/07 - 05:00h

La Argelia de Mahrez, tercera del grupo J, se medirá a Suiza, primera del grupo B. La selección europea derrotó a Canadá en el último partido de la primera fase y eso le permitió arrebatar la primera plaza a la anfitriona.

Australia - Egipto

Viernes 03/07 - 20:00h

Los 'socceros', como se conoce a Australia, empató en un partido sin mucha pegada ante paraguay y eso le permitió asegurar la segunda plaza por detrás de EEUU. Se enfrentarán a la Egipto de Mo Salah y la joven perla del Barça Hamza Abdelkarim, de solo 18 años y revulsivo en su selección.

Messi, máximo goleador de siempre en los Mundiales. / EFE

Argentina - Cabo Verde

Sábado 04/07 - 00:00h

Leo Messi suma ya seis goles, máximo realizador del Mundial, y eso significa que si el astro está inspirado, Argentina viene fuerte. La albiceleste derrotó a Jordania en la última jornada y consolidó el pleno de puntos. Delante tendrá a Cabo Verde, segunda de grupo detrás de España, y que ha obrado un milagro con tres empates. No es el rival más temible que le podía tocar a los argentinos para empezar las eliminatorias.

Colombia - Ghana

Sábado 04/07 - 03:30h

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La selección cafetera ahogó a Portugal en el tercer y último encuentro de la fase de grupos, pero no pudo encontrar el gol y se conformó con el 0-0. A pesar de eso, lidera el grupo K y eso le sirve para medirse a una Ghana que se clasificó entre las mejores terceras tras perder frente a Croacia en el último encuentro del grupo L.