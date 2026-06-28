Francesc Cabrero y Carmina Ramos se imponen en la Cursa Font de Vida de Benassal
Nueva cita puntuable de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord
Un año más, Benassal ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al trail con la celebración de una nueva edición de la Cursa de Muntanya Font de Vida. La localidad del Alt Maestrat ha acogido este domingo una de las pruebas más emblemáticas del calendario de la Lliga Castelló Nord, en una jornada marcada por el gran ambiente y unas condiciones meteorológicas ideales para la práctica de este deporte.
A las 7.30 horas, desde la Plaça de l'Ajuntament, se ha dado la salida al recorrido largo, un exigente trazado de 21 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo. En categoría masculina, la victoria ha sido para Francesc Cabrero Bolos, que ha completado el recorrido en 1:38:17 tras una actuación muy sólida. Guillem Beltran Segarra ha cruzado la meta en segunda posición con un tiempo de 1:40:08, mientras que Ramir Marques Fas ha cerrado el podio con un registro de 1:40:46.
En categoría femenina, la más rápida ha sido Carmina Ramos Alfonso, que se ha impuesto con un tiempo de 2:06:39. Isabel Llorach ha finalizado segunda al detener el crono en 2:08:08, mientras que Anna Martínez Roure ha completado el podio tras finalizar la prueba en 2:11:46.
De forma paralela también se ha disputado la prueba de 15 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo, correspondiente a la categoría Joves de la Lliga Castelló Nord. En esta distancia, Nicolás Monferrer Fuertes se ha adjudicado el triunfo masculino con un tiempo de 1:10:47, mientras que Mara Amela Obrero ha sido la vencedora en categoría femenina tras cruzar la línea de meta en 1:30:22.
Próxima parada: Serra d'En Galceran
Tras la cita de Benassal, la Lliga Castelló Nord continuará su calendario con la tradicional Volta a Peu a la Serra d'En Galceran. La prueba ofrecerá, una vez más, un espectacular recorrido por algunos de los parajes más representativos del interior de la provincia y volverá a reunir a buena parte de los mejores especialistas de las carreras por montaña de Castellón.
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