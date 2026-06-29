Wimbledon arranca con cara y cruz para Sorribes y Bautista

Arranque de Wimbledon 2026 con los dos tenistas provinciales en liza. Desigual resultado, con una importante victoria de Sara Sorribes y la derrota de Roberto Bautista en el año de su despedida.

Hacia arriba

Sara Sorribes (252ª del ránking WTA) arrasó a la andorrana Victoria Jiménez (6-2 y 6-3), igualando su mejor resultado en el torneo británico. Así, da un salto de más de 40 puestos en la clasificación.

En su octava participación, en las que ha alcanzado en cuatro ocasiones la segunda ronda, la valldeuxense, en su primer torneo en hierba de la temporada en el cuadro individual, estuvo muy seria y dominó el duelo de principio a fin. En el primer set, Sorribes no concedió ninguna bola de break y rompió el servicio de su rival hasta en dos ocasiones para cerrar la manga por 6-2 en apenas 33’.

La española mantuvo las sensaciones y quebró el saque de Jiménez en el cuarto juego, pero la andorrana se lo devolvió justo en el siguiente, realizando su único juego al resto en todo el partido.

En ese momento, Sara replicó con otro break y mantuvo la ventaja para cerrar el encuentro por 6-3 y pasar a la siguiente fase, donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, número cuatro del ránking, que batió a la checa Darja Vidmanova por 7-5 y 6-3.

Batallando hasta el final

En cuanto a Bautista, se despidió en primera ronda de su último Wimbledon, cuyo mejor resultado son las semifinales en 2019, tras sucumbir frente al brasileño João Fonseca por 7-6(4), 6-4 y 6-3.

El castellonense, que a sus 38 años dirá adiós al tenis profesional a final de este 2026, tuvo opciones en la primera manga (llegó a ir 3-0 y 4-1 arriba en el tie-break), pero tras perderlo, fue superado por el brasileño, que disputa por segunda vez el Grand Slam británico.

En el primer set, Rober consiguió reponerse de un break inicial para forzar la muerte súbita, en la que tras ir venciendo por 4-1, perdió seis puntos seguidos que le hicieron ir abajo en el marcador.

Luego, el brasileño aprovechó la buena dinámica y se mostró muy sólido con el saque, sin permitir a Bautista ninguna opción de rotura. Fonseca aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el saque del español en el 10º juego y amplió la ventaja.

Ya en el tercer parcial, un break en el segundo juego fue crucial para que Fonseca pasara de ronda y Bautista dijera adiós.