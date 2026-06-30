Castellón se prepara para la Mediterránea Tri más internacional

Castellón se prepara para disfrutar con una nueva edición de la Mediterránea Tri, que se celebrará los días 4 y 5 de julio en el Grao y que ya ha agotado las 1.400 plazas disponibles.

El sábado se disputarán la prueba sprint y el Duatlón Familiar, mientras que el domingo será el turno de las modalidades olímpica y supersprint, con un 85 % de participantes de fuera de la provincia y atletas procedentes de Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Noruega, Irlanda, Rumanía, Países Bajos y Estados Unidos.

Además, la cita hará historia al convertirse, por primera vez, en la última de las tres pruebas del circuito autonómico y, por tanto, en la sede de la entrega de sus premios finales. Así lo explicaron sus responsable en la presentación, celebrada en el Ayuntamiento de Castellón, y que contó con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, Vanesa Hueso, y el organizador de la prueba, Toni García.

Maica Hurtado, durante la presentación. / Mediterráneo

Hurtado destacó que el éxito de participación de la Mediterránea Tri «responde a la apuesta firme del Gobierno municipal por atraer a Castellón acontecimientos deportivos de primer nivel, capaces de proyectar la ciudad y generar nuevas oportunidades». La concejala valoró la estrategia de unir «turismo y deporte».

El campo de fútbol Javier Marquina será el centro de operaciones de la prueba y acogerá la zona de transición, la entrega de dorsales, la zona expositiva y los puntos de salida y llegada durante todo el fin de semana.

Por su parte, Vanesa Hueso ha subrayado que la seguridad, la calidad de la prueba y la acogida de la ciudad hacen que los triatletas quieran regresar. “El participante encuentra una competición segura y de calidad, en un entorno ideal para la práctica deportiva, con modalidades que contribuyen a fomentar tanto el turismo deportivo como el familiar”, ha explicado.

El organizador, Toni García, ha destacado que se trata de “una de las pruebas más consolidadas de la provincia” después de casi veinte años de trayectoria. García ha atribuido su éxito al trabajo conjunto de federaciones, organismos públicos, entidades privadas y organización: “El deportista se siente cuidado y seguro, y esa confianza hace que, año tras año, siga viniendo a Castellón”.

Un fin de semana de competición en el Grao

El sábado se disputará la modalidad sprint, en la que participarán 700 triatletas. También se celebrará, por segundo año consecutivo, el Duatlón Familiar, una prueba no competitiva en la que niños y niñas participarán acompañados por una persona adulta.

La jornada del domingo reunirá a otros 700 participantes en las modalidades olímpica y supersprint. Al finalizar las competiciones tendrá lugar la entrega de premios de la prueba de Castellón y del ranking final del circuito Mediterránea Tri 2026.

Una prueba con proyección nacional e internacional

De los 1.400 deportistas inscritos, 450 son mujeres y 950 son hombres. Solo 260 participantes proceden de la provincia de Castellón, lo que significa que el 85% llegará desde otros territorios. Además, aproximadamente la mitad de las personas inscritas reside fuera de la Comunitat Valenciana.

La competición contará también con presencia internacional, con deportistas procedentes de Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Noruega, Irlanda, Rumanía, Países Bajos y Estados Unidos, entre otros países.

Modalidades, distancias y categorías

La Mediterránea Tri Castellón ofrecerá tres modalidades de triatlón, que podrán disputarse de forma individual o por parejas: supersprint, sprint y olímpica.

La distancia supersprint constará de 350 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie; la modalidad sprint incluirá 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera; y la distancia olímpica estará formada por 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

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Las categorías masculinas y femeninas serán cadete —únicamente en supersprint—, juvenil, júnior, sub-23 y veteranos I, II, III y IV. La competición incluirá también diferentes clases de paratriatlón.