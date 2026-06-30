COCEMFE Castellón festeja el bronce de la Comunitat en el Campeonato de España Sub-23

Con la aportación de COCEMFE Castellón BSR, la Comunitat Valenciana ha firmado una destacada actuación en el Campeonato de España Sub-23 de Baloncesto en Silla de Ruedas, celebrado este fin de semana en Vilobí d'Onyar (Girona), al colgarse la medalla de bronce en una competición de gran exigencia deportiva.

El torneo estuvo además condicionado por las altas temperaturas, que obligaron a jugadores y cuerpos técnicos a afrontar un importante desgaste físico durante las diferentes jornadas.

Bajo la dirección de José Antonio Galocha, entrenador y director deportivo de COCEMFE Castellón BSR, el combinado valenciano completó un campeonato muy sólido. Su andadura comenzó con una ajustada y emocionante victoria frente a Cataluña por 34-33. Posteriormente, cayó ante la Comunidad de Madrid (22-55), pero supo rehacerse con un valioso triunfo frente a Adapta Bilbao (56-48). En la última jornada, la selección valenciana cerró su participación con una contundente victoria ante Zucenak Vitoria por 71-44, resultado que certificó una merecida tercera posición.

La representación de COCEMFE Castellón. / Mediterráneo

El título nacional fue para la Comunidad de Madrid, que necesitó una prórroga para imponerse a Zucenak Vitoria en una final muy igualada. De este modo, el podio quedó configurado con la Comunidad de Madrid en lo más alto, seguida por Zucenak Vitoria y la Comunitat Valenciana en tercera posición.

Cuatro jugadores

La representación de COCEMFE Castellón BSR volvió a tener un papel relevante dentro de la selección autonómica. El club castellonense aportó cuatro jugadores al combinado valenciano: Dayron Samamé, Gonzalo Mérida, Álex Martínez y Alexandru Laculiceanu. Una presencia que refleja el trabajo que la entidad viene desarrollando en la formación de jóvenes deportistas y el crecimiento experimentado por su cantera en los últimos años.

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Este nuevo éxito adquiere un significado especial para José Antonio Galocha, que suma ya su cuarta participación como seleccionador de la Comunitat Valenciana. Durante este periodo, el balance deportivo ha sido notable, con la conquista de un Campeonato de España, dos medallas de bronce y un sexto puesto, unos resultados que han consolidado a la selección valenciana como una de las referencias del baloncesto en silla de ruedas de formación a nivel nacional.