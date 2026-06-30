Iberdrola inicia la deliberación de los VII Premios Iberdrola Supera

Iberdrola ha cerrado el plazo de recepción de candidaturas y ha iniciado el proceso de deliberación de la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que reconoce e impulsa las mejores iniciativas puestas en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Los proyectos presentados en tiempo y forma serán analizados por un jurado de honor compuesto por grandes personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación.

Un jurado de expertos

Entre los integrantes de este elenco de expertos se encuentran Teresa Perales, la deportista española más laureada en la historia de los Juegos; Carolina Marín, campeona olímpica y tricampeona del mundo en bádminton; Alexia Putellas, campeona del mundo con la selección española en 2023 y doble Balón de Oro; Andrés Iniesta e Iker Casillas, campeones del mundo con la selección española en 2010; María Pérez, doble campeona del mundo y oro olímpico en marcha; Ana Peleteiro, campeona de Europa en triple salto; Susana Rodríguez, campeona paralímpica en triatlón; Sandra Sánchez, campeona olímpica en kárate; Ona Carbonell, referente de la natación artística con un extenso palmarés mundial y olímpico; Lydia Valentín, campeona olímpica y múltiple medallista internacional en halterofilia; o Jesús Carballo, bicampeón del mundo en gimnasia.

A ellos se suman los comunicadores Susanna Griso, Manu Carreño, Sonsoles Ónega, Paloma del Río y Pilar García de la Granja, principal incorporación en esta edición.

Dos nuevas categorías

La principal novedad de los VII Premios Iberdrola Supera radica en la incorporación de dos nuevas categorías:

• Supera Salud y Bienestar, orientada a iniciativas que, a través del deporte, contribuyan a mejorar la salud física, el bienestar y la calidad de vida de las personas, incluyendo programas de ejercicio, nutrición o salud mental.

• Supera Veteranas, dirigida a proyectos que fomenten la práctica deportiva entre mujeres adultas, promoviendo su continuidad en la competición y el rendimiento en entornos adaptados a su edad.

Las categorías 'clásicas'

Estas se suman a las seis que han caracterizado a estos galardones en sus ediciones anteriores:

• Supera Base, centrada en el impulso del deporte de cantera entre niñas de hasta 16 años.

• Supera Competición, enfocada en favorecer la participación de mujeres —a partir de los 16 años— en el ámbito competitivo.

• Supera Social, destinada a proyectos que promueven la inclusión de mujeres en riesgo de exclusión social a través del deporte.

• Supera Inclusión, que reconoce iniciativas ejemplares para la práctica deportiva de personas con discapacidad.

• Supera Difusión, orientada a visibilizar el papel de la mujer en el deporte y a divulgar los logros de las deportistas.

• Supera Impulso Rural, enfocada en fomentar la práctica deportiva entre niñas y mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Cada una de las categorías citadas contará con una dotación de 50.000 euros, para un total de 400.000 euros. Los ganadores se anunciarán en una gala que Iberdrola celebrará en el último trimestre de este año. En total, desde su primera entrega en 2020, la compañía ha recibido más de 6.100 proyectos.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.

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La compañía es, asimismo, una de las entidades colaboradoras del programa Universo Mujer, una iniciativa integral orientada al desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad a través de los valores del deporte.