La élite mundial del atletismo se cita este miércoles (gratis) en Gaetà Huguet

A partir de las 18.00 horas y con entrada gratuita, Castellón celebra este miércoles el XIII Gran Premio Diputación Provincial - XI Memorial J.A. Cansino. La competición es del más alto nivel: reunirá a campeones olímpicos y mundiales en las pistas de Gaetà Huguet.

El evento presenta este año un cartel de enorme nivel que promete una jornada repleta de espectáculo. Una de las pruebas más esperadas será el concurso masculino de salto de longitud, donde se darán cita hasta ocho atletas capaces de superar la barrera de los ocho metros.

La gran atracción será el cubano Juan Miguel Echevarría, autor de una impresionante marca personal de 8,68 metros y uno de los grandes referentes mundiales de la disciplina. Sin embargo, la victoria no estará ni mucho menos asegurada. Entre sus principales rivales figuran su compatriota Maykel Massó (8,39 m), el francés Erwan Konaté (8,29 m) y el representante del FACSA Playas de Castellón Léster Lescay, que también acredita un mejor registro de 8,29 metros y buscará brillar ante su público.

Lester Lescay. / RFEA

La velocidad y el medio fondo ofrecerán igualmente algunos de los duelos más atractivos de la jornada. En los 200 metros lisos, el local Juan Carlos Castillo, con una marca personal de 20,80 segundos, parte como uno de los grandes nombres a seguir.

Especial atención merecen también los 400 metros, donde se vivirá un enfrentamiento de altísimo nivel entre el emiratí Emmanuel Bamidele, que acredita 44,24 segundos, y el vigente campeón de España y atleta del club anfitrión, Iñaki Cañal, cuyo mejor registro es de 45,21 segundos.

Los 800 metros reunirán a varios especialistas de talla internacional, con una amplia nómina de atletas capaces de correr por debajo de 1:46. Encabezan la lista el ugandés Tom Dradriga, con 1:44,50, y el valenciano Javier Mirón, que llega con una marca de 1:44,79.

Por su parte, el 1.500 contará con el argelino Amine Brahimi como principal favorito gracias a su registro de 3:35,79. En los concursos, el lanzamiento de disco promete otra de las grandes batallas de la tarde con el portugués Emmanuel Sousa (67,51 m) y el campeón de España del FACSA Playas de Castellón, Diego Casas, que acredita una mejor marca de 65,54 metros.

Diamé y Ebosele lideran un potente programa femenino

La competición femenina también contará con figuras destacadas y pruebas de gran nivel. El salto de longitud volverá a acaparar buena parte de la atención con ocho participantes que han superado los 6,20 metros a lo largo de sus carreras.

Entre ellas sobresalen dos de las principales referencias del atletismo español. Fátima Diame llega con una marca personal de 6,84 metros, mientras que Tessy Ebosele presenta un registro de 6,80 metros. La portuguesa Evelise Veiga, con 6,74 metros, completa un concurso que se presenta especialmente abierto y competitivo.

Fátima Diame siempre da espectáculo / RFEA - SPORTMEDIA

Los lanzamientos tampoco se quedarán atrás. El concurso de martillo contará con una presencia de enorme prestigio internacional como la de Yipsi Moreno, ex campeona olímpica y doble campeona mundial, que actualmente compite bajo bandera albanesa. Junto a ella estarán la italiana Fiorella Preyche, con una mejor marca de 70,89 metros, y la castellonense Andrea Sales, plusmarquista española sub-23 y una de las grandes promesas de la especialidad.

En disco femenino, la cubana Silinda Morales partirá como una de las grandes favoritas gracias a su notable registro de 67,25 metros.

Sobre la pista, los 400 metros lisos presentan una interesante pugna encabezada por Carmen Avilés. La atleta internacional del FACSA Playas de Castellón llega con una marca de 51,89 segundos y tendrá entre sus principales adversarias a la andaluza Herminia Parra, que acredita 52,90.

En las pruebas de medio fondo, la irlandesa Iseut O'Donnell será una de las referencias en los 800 metros, mientras que el 1.500 contará con protagonismo provincial gracias a la presencia de la vinarocense Carla Masip y de la atleta del club castellonense Mara Rolli.

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El cierre de la jornada llegará a las 21.00 horas con los exigentes 3.000 metros obstáculos, una prueba que pondrá el broche final a una tarde cargada de alicientes.