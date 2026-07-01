El Facsa Playas de Castellón manda en su reunión

El Facsa Playas de Castellón convirtió el Gran Premio Diputación de Castellón-Memorial José Antonio Cansino en una demostración de fuerza en casa. La reunión, celebrada en Gaetà Huguet, cerró una jornada de alto nivel con una amplia colección de victorias del club anfitrión y varios resultados de referencia para sus atletas.

El dominio castellonense fue especialmente visible en los concursos. Diego Casas se impuso en el disco con 65,95 metros, marca personal y una de las mejores actuaciones de la tard;, mientras que Andrea Sales ganó el martillo femenino con 67,35.

También mandó Kevin Arreaga en el martillo masculino, con un mejor lanzamiento de 70,80; y Laura Alegre venció en altura con 1,76.

En el triple salto, el Facsa Playas de Castellón firmó doble éxito: Naida Calonge se llevó la prueba femenina con 13,30 y Pablo Torrijos resolvió la masculina con 15,80.

La pista también tuvo claro acento local. Carla Cruz ganó los 100 metros con 11.64, Anita Enaruna se impuso en los 400 con una marca personal de 52.71 y David de la Fuente dominó el 1.500 con 3:38.46, por delante de su compañero Mohamed Reda Sebie, segundo con 3:39.10.

La cantera reforzó el balance con los triunfos de Balma Tena en los 1.000 femeninos, con 3:07.87; y Rubén Roig en los 1.000 masculinos, con 2:44.42, ambos acompañados por más puestos de honor del club.

Más resultados

El Facsa Playas de Castellón completó la tarde con podios de mucho nivel, como el segundo puesto de Lester Lescay en longitud con 8,22, el de Nara Elipe en 1.500, el de Marina Covarrubias en 100 vallas o el de Alejandro Ortuño en los 3.000 obstáculos.

Una actuación coral que volvió a confirmar el peso competitivo del club castellonense en una cita marcada por la calidad de los registros y la presencia de atletas nacionales e internacionales.

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