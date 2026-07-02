Barcelona da la bienvenida al Tour de Francia

El listón estaba alto, la responsabilidad era inmensa, Barcelona tenía que cumplir en el primer acto del Tour 2026, una presentación de equipos que sirvió para que el mundo entero escuchara hablar en catalán a la ronda francesa en un momento de plácida convivencia en Catalunya. Y cumplió la ciudad gracias a un espectáculo ameno y entretenido que estuvo conducido principalmente de forma brillante por el periodista Carlos de Andrés.

Era imposible que fallase algo a los pies de la Sagrada Família, cuando todavía se recordaba la visita del papa León XIV, desde la introducción musical de Silvia Pérez Cruz a los ‘castells’ que pusieron el broche final con los ‘enxanetes’ vestidos con el jersey amarillo. No podía ser de otra manera, era el homenaje el Tour y el momento de pellizcarse la piel para comprobar que no era un sueño y que la Grande Boucle estaba en Barcelona, con una capital catalana entregada a la carrera ciclista y la que chillaba el nombre de Tadej Pogacar, el último ganador, el casi único aspirante a la victoria -aunque alguno se rebeló a preguntas de De Andrés-. Menudo nuevo ‘look’ luce el fenómeno esloveno para luchar por la carrera.

Desfile desde el Recinte Modernista de Sant Pau

Si en anteriores presentaciones de equipos -siempre el primer acto de las ciudades escogidas como Grand Départ-, se combinaban varios idiomas, Barcelona apostó por el catalán. No estuvo ninguno de los habituales presentadores de la ronda francesa y fue De Andrés el que preguntó a los ciclistas en francés, inglés y castellano bajo una lengua conductora, que era la propia de Catalunya.

Hubo desfile desde el Recinte Modernista de Sant Pau hasta la Sagrada Família, a través de la avenida de Gaudí con unas vallas situadas estratégicamente cerca de los ciclistas para que el numeroso público, banderas de diferentes países, casi pudiera tocar a los corredores que desfilaban precedidos por dos cicloturistas que representaban a los clubs ciclistas de Barcelona.

Con el Movistar, por ejemplo, desfilaron Andrés y Carlos Tigero, del Esport Ciclista Sant Andreu, padre e hijo, un directivo de banca jubilado y el principal biógrafo de Induráin, autor de ‘La Estela de Miguel’, publicado por la editorial ‘Cultura Ciclista’, que tristemente bajó el telón a un día de la presentación de equipos. “Ha sido una experiencia extraordinaria y difícil de describir. El griterío y el gentío del pasillo humano por toda la avenida de Gaudí te hacían sentir como si estuvieras rodando encima de una nube. Ha sido muy emotivo como barcelonés poder participar en la presentación del Tour en mi ciudad”, explicaba Carlos Tigero a preguntas de este diario.

El momento estelar

Emotivo fue para los que creían que nunca el Tour iba a salir de Barcelona y que se dieron cuenta de que las estrellas habían bajado del cielo, de la tele que proyecta sus hazañas, y estaban subidas sobre el escenarioa levantado a los pies de la Sagrada Família para escuchar la frase de la tarde, la que hubo que oír dos veces y hasta consultar si uno la había entendido bien.

Tadej Pogačar saludo a los aficionados en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

“Vengo a por la general y a luchar por la victoria”. Y no lo dijo Pogacar, que suele ser discreto en sus declaraciones, sino Paul Seixas, 19 años, el hijo que querría tener cualquier aficionado francés al ciclismo. Fue de lo poco que se escuchó en esta lengua, pero suficiente para que seguramente toda Francia se levantase del sofá como si Kylian Mbappé hubiese marcado un gol en el Mundial y pronunciada a solo dos días del inicio del Tour.

Qué maravilla escuchar ese anuncio por parte de un chaval que ha venido a revolucionar el ciclismo pronunciado desde la ciudad que aprovechó el cierre de la presentación de equipos para que los ‘anxenetes’ de les ‘colles castelleres’ enarbolaran en diversos idiomas el lema de “Barcelona, ciudad de la paz”.

El lunar de Teledeporte

Porque por la paz vuelan palomas, pero cuando se habla de Tour son las bicis las que imitarán a las aves, lo que ya se notará el sábado cuando se superen los 60 kilómetros por hora y más durante los casi 20 kilómetros de recorrido de la contrarreloj por equipos inicial.

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Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Lástima que Teledeporte ni ningún otro canal de TVE diera el acto en vivo para que el resto de España disfrutase de la fiesta catalana. Había partido de baloncesto. Siempre hay alguna cosa cuando el ciclismo parece llamar a algunas puertas, aunque sea Barcelona, la segunda ciudad del país, la que se reivindicaba al mundo y la que apretaba el botón de la salida del Tour. “Hace tiempo que queríamos salir de aquí y estoy muy orgulloso de ver la respuesta que está dando Barcelona”, palabras de Christian Prudhomme, el director general de la ronda francesa, el jefe de todo el tinglado que el sábado iniciará un viaje de 21 días desde la capital catalana a la francesa pasando principalmente por los Pirineos y los Alpes. ¡Vive le Tour!