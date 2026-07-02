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Las competiciones de gimnasia, a todo ritmo en el Ciutat de Castelló

La capital de la Plana acoge cinco jornadas de citas nacionales

Galería | Avanza la competición de gimnasia rítmica en el Ciutat de Castelló

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Las mejores gimnastas de España se citan en Castellón / Gabriel Utiel

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Redacción

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Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, visitó las competiciones de gimnasia rítmica que se están celebrando en el pabellón Ciutat de Castelló y que acabarán el domingo. Carrasco estuvo acompañada por el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y por la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado.

La alcaldesa destacó que «Castellón acoge estos días a la mejor gimnasia rítmica de España, con tres competiciones de muy alto nivel que demuestran la capacidad de nuestra ciudad para organizar grandes eventos deportivos».

Begoña Carrasco, en el Ciutat de Castelló.

Begoña Carrasco, en el Ciutat de Castelló. / Mediterráneo

Además, señaló que entre las deportistas llegadas desde distintos puntos de España, los equipos técnicos, las familias y el público, cerca de 6.000 personas pasarán estos días por la capital de la Plana. «Estas cifras reafirman la apuesta de este equipo de gobierno por el binomio turismo y deporte, que está ofreciendo resultados muy positivos para Castellón y contribuye a dinamizar la actividad económica, comercial y hostelera».

El programa incluye tres pruebas de primer nivel distribuidas en las cinco jornadas de competición.

El Campeonato de España de Equipos de Gimnasia Rítmica abrió el miércoles el programa y se disputará hasta el sábado con un total de 207 equipos procedentes de las distintas federaciones autonómicas (alrededor de 450 gimnastas y cerca de 300 técnicos).

Viernes y sábado tendrá lugar la Final de la Liga Iberdrola, que reunirá a cerca de un centenar de deportistas y a los 10 mejores equipos de Primera y Segunda División, clasificados después de las dos primeras fases de la competición.

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El broche final llegará el domingo, con la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos, con equipos procedentes de todo el territorio nacional (esta competición reunirá a alrededor de 650 gimnastas y cerca de 200 técnicos).

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Las mejores gimnastas de España se citan en Castellón / Gabriel Utiel

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