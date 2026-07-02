De la Fuente: "El mundo de Yupi no existe"

Luis de la Fuente, técnicco de España, se mostró optimista respecto a las opciones de clasificación de la Roja para los octavos de final del Mundial. Austria es el rival en esta ronda previa en la que la Roja parte, a priori, como favorita.

De la Fuente señaló para empezar que "la exigencia nos gusta mucho, los primeros somos nosotros, una competición de esta dimensión necesita un proceso, los rivales son diferentes, hay una mejora desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay, Estamos recuperando sensaciones del pasado, me encanta que se nos exija, no hay margen de error y hay que ganar".

En cuanto a la conexión de Olmo con Lamine Yamal, el míster afirmó que "es normal que los compañeros de club tengan cercanía futbolística, entrenan todos los días, pero esto es una selección, aquí el handicap es la falta de tiempo, pero tienen tanto talento para sacar su potencia, se entienden muy bien entre ellos, aunque también con otros compañeros".

Sobre los jugadores que no han tenido minutos destacó "el código de las normas y el respeto, que otros compañeros tienen el derecho de jugar, que es normal, lo contrario, no me gustaría. Aquí están primeras espadas con egos en positivo. Saben que la prioridad es el equipo y es una norma que han fijado ellos".

"Siempre he confiado en el equipo porque son los mejores del mundo y seguimos en esta línea, pero vemos cómo se desarrolla el campeonato, las sorpresas que hay, pero cada día soy más optimista", dijo.

El nivel de exigencia es alto y, según el seleccionador, "el mundo de Yupi, perfecto, no existe. Lo que me extrañaría es que no se nos exigiera, somos unos competidores que queremos mejorar todos los días, todo cuesta, es muy difícil ante un gran rival".

Lesionados

Sobre los lesionados, el técnico dijo que "la recuperación de Yéremy ha sido milagrosa, ha entrenado normal, Víctor está bien, pero lleva tiempo sin competir, valoraríamos en función del partido, Nico se llevó un gran disgusto por unas molestias moderadas, que le impiden jugar mañana".

De Lamine dijo que "es un futbolista optimista, que confía en sus compañeros, sus palabras en su contexto son muy positivas y quiere transmitir un optimismo, seguridad, que me encanta". También añadió que "está para jugar todo el partido".

"Veo fantásticos a Rodri y Pedri, mejorando, creciendo, no nos olvidemos, por favor, de Fabián, Zubimendi, Dani Olmo...Es el proceso en que nos encontramos, muchos viajes y cogiendo el ritmo de la competición. Lo han hecho muy bien. El problema es que veo entrenar a todos y me entran dudas que por la noche debo resolver", comentó respecto al doble pivote.

Penaltis

En cuanto a una posible tanda de penaltis, el técnico dijo que "el partido se juega hasta el final, puede haber penaltis y lo entrenamos todos". Para De la Fuente, "lanzar un penalti no es un aspecto baladí, hay el golpeo y otro aspecto psicológico, quiero que cojan sensaciones. Que tiren el penalti en los entrenamientos como si fuera en los partidos, que recree esa sensación".

De la Fuente espera un partido "con presión alta, de ganar muchos duelos en al aspecto ofensivo, con mucha precisión y finura, nos faltaba un poco y tener acierto en espacios reducidos".

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De Austria, el riojano remarcó que "tiene el carácter germánico de toda la vida, su disciplina, poderío físico, juego aéreo, han dado un paso adelante con su seleccionador con una presión alta, intensa y tiene futbolístas para hacerlo, han dado con la tecla, les va muy bien y lo están explotando".

Fuente: Sport