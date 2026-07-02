Fútbol | La APFV escribe un exitoso capítulo final a la temporada

El sábado, en los campos Mariano González y Los Manzanos de Navalcarnero (Madrid), tuvo lugar la cuarta edición del Torneo 7 Estrellas para equipos de fútbol veterano, en la que participó por invitación la selección de la APFV de Castellón por primera vez (anteriormente había tomado parte, en tres ocasiones, en el torneo para selecciones provinciales, habiendo ganado las tres oportunidades).

Este año, y con la participación de ocho equipos en dos grupos, la selección de la APFV Castellón quedó junto a Navalcarnero, veteranos de Villanueva de la Cañada y el EF Carabanchel. Los resultados fueron todos favorables a la APFV, que ganó sus tres partidos: nueve puntos, por seis del Navalcarnero.

En el grupo B, integrado por los veteranos del Real Ávila, los del CD Móstoles, los del Villanueva del Pardillo y los del Pantoja de Toledo, quedó primero el Ávila con nueve puntos, con el Villanueva del Pardillo segundo con seis.

Semifinales

En semifinales, la APFV jugó contra el Villanueva del Pardillo (ganador de la primera edición del torneo y campeón de la última edición, defendiendo el título). Fue un encuentro muy igualado en el que se impusieron los sistemas defensivos, con una parte para cada equipo y en el que ambos estrellaron sendos balones en la madera: a la postre, cayó del lado castellonense, al rematar Remus Berechet un balón a la red, a falta de dos minutos para la conclusión (1-0).

A continuación, el duelo entre el Real Ávila y el Navalcarnero, dominado claramente por el conjunto abulense y que terminó 3-0.

Desenlace

Después, la final entre el Ávila y la selección de la APFV. Un partido muy disputado en el que los castellonenses se avanzaron en el primer tiempo gracias a un nuevo gol de Remus Berechet, a los 15 minutos. En la segunda parte, todo cambió y el Ávila apretó de lo lindo, consiguiendo el merecido tanto del empate a falta de dos minutos para la conclusión.

Con el 1-1 terminó el encuentro y se fue a la tanda de penaltis, favorable a los castellonenses por 3-4, con un portero David Trenco en plan estelar.

Con un buen ambiente se procedió a la entrega de trofeos, con el posado de los dos equipos juntos. Así acabó la cuarta edición del torneo (las anteriores entregas fueron ganadas por el Villanueva del Pardillo la primera y la tercera; y por los veteranos de Rumanía la segunda). El combinado de la APFV terminó la cita con cuatro victorias y un empate, siendo el equipo más realizador (11 tantos) y el menos goleado (solo dos).

Con este triunfo en el Torneo 7 Estrellas de la Comunidad de Madrid, la selección de la APFV de Castellón suma un nuevo trofeo como visitante, que añade a los cuatro ya conseguidos: el torneo de Almería y las tres ediciones del Torneo de Selecciones de Madrid.

Con esta participación de la selección, la APFV da por terminada la temporada 2025/2026.