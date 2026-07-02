La gimnasia artística castellonense brilla en Pamplona y ya mira al Campeonato de España de Vía Olímpica

La cita, disputada en el Navarra Arena, reunió a algunas de las jóvenes promesas más destacadas del panorama nacional en una competición marcada por el alto nivel técnico y la amplia participación. La Real Federación Española de Gimnasia ha destacado que el Nacional Base Divina Seguros de Gimnasia Artística Femenina reunió cerca de 2.000 gimnastas de 110 clubes de toda España.

Varios podios para la provincia

Entre los resultados más destacados de la representación castellonense sobresalió la actuación de Cecilia Ruiz, que fue segunda en la clasificación general y también segunda en barra en Base 4 (2015).

Cecilia Ruiz del Club Gym-Sport Onda / Club Gym-Sport Onda

El club ondense también sumó otros resultados relevantes con Marina Manuel, del Club Gym-Sport Onda, que consiguió la segunda posición en salto en la categoría Base 2 (2018-2019). Además, Aitana March logró la segunda posición en salto en Base 10, completando una destacada participación para el Club Gym-Sport Onda.

A la izquierda Marina Manuel, a la derecha Aitana March, ambas del Club Gym-Sport Onda / Club Gym-Sport Onda

El Club Gimnàstic La Vall d’Uixó fue otro de los grandes protagonistas de la competición, especialmente gracias a la brillante actuación de Nora Morales, que se proclamó campeona en la clasificación general de Base 4 (2016-2018). La gimnasta vallera firmó una actuación muy completa y regular en los diferentes aparatos, lo que le permitió subir a lo más alto del podio nacional y conseguir uno de los resultados más destacados para la representación castellonense en Pamplona. Además, Morales completó su participación con una primera posición en paralelas y una tercera posición en barra, reforzando así su gran papel en el campeonato.

Nora Morales del Club Gimnàstic La Vall d’Uixó / Club Gimnàstic La Vall d’Uixó

Junto a ella, también destacó Miral Badarnda, que logró la tercera posición en salto en Base 4 (2015), sumando un nuevo podio para el club de la Vall d’Uixó.

Miral Badarnda del Club Gimnàstic La Vall d'Uxió / Club Gimnàstic La Vall d’Uixó

Benicàssim, Vila-real, Betxí y Almassora también suben al podio

La provincia celebró el podio por equipos del Club Artística Benicàssim, que consiguió la tercera posición en la clasificación general por equipos en Base 4 (2016-2018), de las gimnastas Ariadna Costa, Rebeca Tudor, Emma Casarrubios, Naia Iranzo y Valeria Sabiote, un resultado que refleja un buen trabajo colectivo.

Gimnastas del Club de Artística Benicàssim / Laura Fernández / Club de Artística Benicàssim

Por su parte, Alicia Elena Gogor, del Club Gimnasia Vila-real, obtuvo la tercera posición en paralelas en Base 4 (2016-2018), representando así a la ciudad con una gran actuación en el aparato.

Alicia Elena Gogor del Club Gimnasia Vila-real / Club Gimnasia Vila-real

También destacó Irene Felip, del Club Gym-Art Betxí, que fue segunda en suelo en Base 7 (2015-2012), consiguiendo así un gran logo para el municipio de la Plana Baixa.

Irene Felip del Club Gym-Art Betxí / Club Gym-Art Betxí

La representación castellonense se completó con el buen resultado de Neus Ortiz, del Club Gimnasia Artística Almazora, que consiguió una merecidísima segunda posición en salto en Base 9.

Neus Ortiz del Club Gimnasia Artística Almazora / Club Gimnasia Artística Almazora

Siete clubes castellonenses en Pamplona

La participación provincial estuvo formada por el Club Gimnasia Artística Oropesa, el Club Artística Benicàssim, el Club Gimnasia Artística Almazora, el Club Gym-Sport Onda, el Club Gimnasia Vila-real, el Club Gym-Art Betxí y el Club Gimnàstic La Vall d’Uixó.

La presencia de estos siete clubes en una cita nacional confirma el buen momento que atraviesa la gimnasia artística en la provincia, tanto a nivel individual como colectivo, con resultados destacados en salto, barra, paralelas, suelo, clasificación general y competición por equipos.

Navarra Arena listo para recibir a las gimnastas / Real Federación Española de Gimnasia

La próxima parada: Campeonato de España de Vía Olímpica

Tras el paso por Pamplona, la gimnasia artística castellonense no detiene su calendario competitivo. La próxima semana, del 7 al 11 de julio, se celebrará en Guadalajara el Campeonato de España Individual, Clubes y Autonomías Divina Seguros de Gimnasia Artística, cita que reunirá a gimnastas de los programas de mayor exigencia técnica.

En esta competición participarán gimnastas del Club Gimnàstic La Plana y del Club Gym-Sport Onda, que representarán de nuevo a la provincia de Castellón en una de las grandes citas del calendario nacional.

Noticias relacionadas

De esta forma, los resultados obtenidos en Pamplona sirven como impulso para una provincia que continúa ganando presencia en la gimnasia artística española y que afronta ahora una nueva oportunidad para seguir creciendo en el escenario nacional.