El porvenir del ciclismo de la Comunitat Valenciana, en Benicàssim
La localidad castellonense cierra el calendario autonómico del curso 2025/2026
Benicàssim cerró el calendario autonómico de escuelas de ciclismo con una jornada multitudinaria que convirtió al municipio en punto de encuentro de la base valenciana. La localidad acogió la Final Autonómica de Escuelas de Ciclismo 2026, una cita organizada por el Club Ciclista Alarpa que reunió a centenares de jóvenes corredores de las tres provincias y puso en juego los maillots autonómicos de las diferentes categorías.
La prueba, integrada en el calendario de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, se desarrolló en pleno casco urbano, con la calle Santo Tomás como eje de salida y meta.
La jornada arrancó con la gincana para los participantes más jóvenes y continuó con las carreras en línea sobre un circuito de 1,4 kilómetros, adaptado a las distintas edades. La participación volvió a confirmar la fortaleza del ciclismo de formación, con niños y niñas de entre 5 y 14 años procedentes de escuelas de Alicante, Valencia y Castellón.
El ambiente acompañó durante toda la mañana, con familiares, técnicos y aficionados siguiendo una competición que cerraba el curso autonómico tras cerca de 70 pruebas programadas en 2026. Benicàssim ejerció así de escaparate para las futuras promesas del ciclismo valenciano y reforzó su vínculo con el deporte base.
Mirando al frente
Más allá de los resultados, la cita dejó una imagen de convivencia y promoción del ciclismo entre los más pequeños.
El cierre autonómico en Benicàssim sirvió para premiar el trabajo de las escuelas, visibilizar a los clubs formadores y poner el broche a una temporada en la que la cantera volvió a demostrar salud, participación y entusiasmo.
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