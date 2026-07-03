El 'hombre récord' del Amics cumplirá su 14ª temporada en el club

Joan Faner seguirá una temporada más en el Amics Castelló. El base de Palma de Mallorca, nacido el 30 de enero de 1990, continuará en la plantilla verde y blanca durante la campaña 2026/2027, la que será su 14ª temporada defendiendo la camiseta del conjunto castellonense.

La continuidad de Faner permite al club mantener a una de las grandes leyendas de su historia. El balear ya es el jugador con más partidos oficiales disputados en la historia del Amics Castelló, con 414 encuentros, una cifra que seguirá aumentando durante el próximo curso.

Una vida de verde y blanco

Faner llegó al Amics Castelló en la temporada 2013/2014 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la entidad. Apenas un año después de su llegada, fue uno de los protagonistas del histórico ascenso a LEB Oro logrado en la campaña 2014/2015, un curso inolvidable en el que el club también conquistó la Copa LEB Plata.

Desde entonces, el base ha sido mucho más que un jugador importante dentro de la pista. Compromiso, liderazgo, profesionalidad y sentimiento de pertenencia han definido una trayectoria que le ha convertido en un ejemplo para la plantilla, para la cantera y para una afición que le reconoce como uno de los grandes símbolos del club.

Montaje con la continuidad de Joan Faner en el Amics Castelló. / AMICS CASTELLÓ

Pieza clave para Pichel

En la temporada 2026/2027, Faner volverá a estar a las órdenes de José Luis Pichel, aportando experiencia, dirección de juego y competitividad a un equipo que afrontará el curso con el reto de luchar por devolver al Amics Castelló a Primera FEB.

Su continuidad refuerza la identidad de una plantilla que quiere apoyarse en jugadores con conocimiento del club y capacidad para competir en los momentos importantes. En ese contexto, la figura de Faner vuelve a ser fundamental, tanto por su peso deportivo como por su ascendencia dentro del vestuario.

Aitor Aguirre

Una leyenda que sigue

Con esta renovación, el Amics Castelló mantiene en su plantilla a una de las mayores leyendas de su historia. 414 partidos oficiales, 14 temporadas y un legado que sigue creciendo resumen la dimensión de un jugador que ya forma parte del patrimonio deportivo de la entidad.

Joan Faner seguirá así escribiendo nuevos capítulos vestido de verde y blanco. Y lo hará con el mismo objetivo que ha marcado buena parte de su carrera en Castellón: competir, liderar y ayudar al club a volver al lugar que persigue.