Fútbol
Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
La selección lusa se clasifica a los octavos de final en la misma noche en la que murió el delantero y Ronaldo le dedica el triunfo: "Ha estado arriba iluminándonos"
Tania Sutil
Portugal vence a Croacia en una final trepidante y se clasifica a los octavos de final en el Mundial de Fútbol 2026. Y lo hace exactamente en la madrugada en la que se cumple el primer aniversario de la muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico en una carretera de Zamora.
El delantero portugués, en su mejor momento personal -se había casado hacía diez días- y futbolístico -levantó ese año la copa de la Premier League con el Liverpool y de la Liga de las Naciones de la UEFA con Portugal- falleció en la A-52 a la altura de Cernadilla (Palacios de Sanabria, Zamora) a los 28 años. Junto a él moría también su hermano André, futbolista en el Penafiel portugués, de 26 años.
El Lamborghini en el que viajaban se salió de la vía, uno de los neumáticos reventó y el coche ardió con unas llamas tan voraces que allí empezó y acabó todo. Salvar la vida de los dos jóvenes se convirtió en misión imposible a pesar de la rápida intervención de los efectivos del Parque de Bomberos de la localidad zamorana de Rionegro del Puente y a pesar del trabajo del personal sanitario desplazado hasta la A-52 a su paso por la comarca de Sanabria.
"Está ahí arriba iluminándonos"
El delantero portugués Cristiano Ronaldo lamentó hace un año el fallecimiento de su compañero de selección: "No tiene sentido. Justo ahora hemos estado juntos en la Selección y ahora te habías casado. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos les extrañaremos", escribió Cristiano Ronaldo en su perfil oficial de 'X'.
Caprichos del destino, un año después la selección de Portugal de Ronaldo se ha clasificado en el Mundial en la misma madrugada en la que Diogo Jota se fue. Él ha sido el verdadero protagonista de una noche en el que no solo ha habido fútbol en el "mata-mata" entre Portugal y Croacia. Tras sonar el pitido final, la victoria se transformó en homenaje a Diogo Jota y su hermano con un Ronaldo visiblemente emocionado que portó su camiseta y señaló al cielo: "Nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Todos sentimos su presencia con nosotros y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible".
Fuente: La Opinión de Zamora
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