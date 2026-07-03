WIMBLEDON
Sinner pone la quinta en Wimbledon
El italiano supera a Brooksby sin problemas y ya está en la segunda semana del torneo quinto año consecutivo
Jannik Sinner continúa avanzando con paso firme en su defensa del título en Wimbledon. El número uno del mundo superó este viernes al estadounidense Jenson Brooksby (6-4, 6-4 y 6-4) y selló su clasificación para los octavos de final del torneo londinense por quinto año consecutivo.
El italiano volvió a ofrecer una actuación sólida y muy controlada, sin conceder apenas opciones a un rival que nunca encontró la manera de desestabilizarle. En poco más de dos horas y cuarto, el vigente campeón confirmó que sigue creciendo sobre la hierba del All England Club.
Con este resultado, el jugador de San Candido suma ya 33 victorias en sus últimos 34 partidos, una muestra de la regularidad con la que está dominando el circuito durante la temporada. Y eso que aterrizó en Wimbledon sin haber disputado un solo partido oficial sobre hierba durante la preparación previa. Pero lejos de acusar la falta de rodaje, el italiano ha ido aumentando progresivamente su nivel a medida que ha ido avanzando el torneo para plantarse ya en la segunda semana de competición.
Ante Brooksby volvió a demostrarlo. Sólido desde el fondo de pista, muy fiable con el servicio y cada vez más cómodo en sus desplazamientos sobre la hierba, controló el encuentro sin necesidad de alcanzar su máximo rendimiento. La victoria supone además la 40ª de la temporada 2026, otra cifra que confirma la impresionante consistencia del líder del ranking ATP.
Una racha que asusta
Sinner acumula ya diez victorias consecutivas en Wimbledon, enlazando las siete logradas durante su camino al título el año pasado con las tres obtenidas en la presente edición. La sensación es que el italiano está construyendo su torneo de forma metódica, elevando el nivel ronda tras ronda y acercándose progresivamente a su mejor versión.
Ahora, en busca de los cuartos de final, se enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki, verdugo del español Rafa Jódar.
Con el número uno garantizado independientemente de lo que ocurra en Londres, Sinner mantiene intacto su objetivo principal: revalidar la corona conquistada el año pasado y seguir consolidando su dominio al frente del tenis mundial.
Fuente: Sport
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