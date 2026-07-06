Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal en SonejaTestimonio AzuébarCarreras ilegalesEmprendedores en CastellónFestes de Sant Pere
instagramlinkedin

El Amics Castelló inicia la campaña de abonos con el fichaje de Hugo Arbosa

Hugo Arbosa, jugador nacido en 2003, procede del Club Baloncesto Clavijo

Nuevo fichaje del Amics.

Nuevo fichaje del Amics. / Amics Castelló

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El Amics Castelló, que hoy comenzó la campaña de abonos para la próxima temporada, continúa dando forma a su plantilla con la incorporación de Hugo Arbosa, un jugador nacido en 2003, procedente del Club Baloncesto Clavijo que llega para reforzar el juego exterior e interior del conjunto dirigido por José Luis Pichel.

A pesar de contar con tan solo 23 años, Arbosa acumula una notable experiencia en la categoría tras haber defendido durante las últimas cinco temporadas la camiseta del Clavijo. En ese periodo también tuvo la oportunidad de competir en LEB Oro durante la campaña 2023/24, temporada en la que coincidió con el actual técnico del Amics, José Luis Pichel.

Noticias relacionadas y más

El vitoriano, nuevo jugador del Amics, destaca por ser un perfil muy versátil y atlético. Gracias a su envergadura, sus largos brazos y su capacidad física, puede desempeñarse tanto en la posición de alero como de ala-pívot, aportando soluciones en ambos lados de la pista. Es capaz de defender tanto a jugadores exteriores como interiores, mientras que en ataque combina una fiable amenaza desde la línea de tres con una gran capacidad para atacar el aro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents