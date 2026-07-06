El Amics Castelló inicia la campaña de abonos con el fichaje de Hugo Arbosa
Hugo Arbosa, jugador nacido en 2003, procede del Club Baloncesto Clavijo
El Amics Castelló, que hoy comenzó la campaña de abonos para la próxima temporada, continúa dando forma a su plantilla con la incorporación de Hugo Arbosa, un jugador nacido en 2003, procedente del Club Baloncesto Clavijo que llega para reforzar el juego exterior e interior del conjunto dirigido por José Luis Pichel.
A pesar de contar con tan solo 23 años, Arbosa acumula una notable experiencia en la categoría tras haber defendido durante las últimas cinco temporadas la camiseta del Clavijo. En ese periodo también tuvo la oportunidad de competir en LEB Oro durante la campaña 2023/24, temporada en la que coincidió con el actual técnico del Amics, José Luis Pichel.
El vitoriano, nuevo jugador del Amics, destaca por ser un perfil muy versátil y atlético. Gracias a su envergadura, sus largos brazos y su capacidad física, puede desempeñarse tanto en la posición de alero como de ala-pívot, aportando soluciones en ambos lados de la pista. Es capaz de defender tanto a jugadores exteriores como interiores, mientras que en ataque combina una fiable amenaza desde la línea de tres con una gran capacidad para atacar el aro.
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