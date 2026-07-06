El Club Mabel remonta y reina en el Campeonato de España

Castellón fue escenario de un momento feliz del deporte provincial. Hay victorias que se consiguen por superioridad y otras que se construyen desde la adversidad. La del Club Mabel Manola Belda, en el Campeonato de España por Equipos de Gimnasia Rítmica celebrado en el pabellón Ciutat de Castelló, pertenece, sin duda, al segundo grupo. Una remontada épica que ya forma parte de la historia del club y de la competición.

Todo comenzó con un contratiempo tan inesperado como determinante. Un error en el ejercicio de aro relegó al conjunto hasta la 39.ª posición, un escenario completamente alejado de cualquier pronóstico y que parecía comprometer seriamente las opciones del equipo de Benicarló.

Nunca dejes de creer

Sin embargo, Jimena Gómez y Stella Galstyan respondieron con la personalidad y el talento que distinguen a las grandes campeonas. En el posterior ejercicio de pelota, Jimena Gómez firmó una actuación sobresaliente que le otorgó el título de campeona de España en este aparato y permitió al Club Mabel Manola Belda escalar hasta la octava posición, logrando una clasificación para la final reservada a los ocho mejores equipos del país que parecía imposible apenas unas horas antes.

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La jornada decisiva

En la jornada decisiva, Stella Galstyan completó un brillante ejercicio de cinta que le valió la medalla de plata en la clasificación general, consolidando la espectacular recuperación del equipo benicarlando y confirmando su candidatura al título.

Ya en la gran final, las dos gimnastas volvieron a exhibir un nivel extraordinario. Jimena Gómez conquistó el oro en aro y pelota, mientras que su compañera Stella Galstyan sumó una valiosa medalla de bronce en cinta en la final por aparatos, cerrando una actuación de altísimo nivel en una cita multitudinaria. No en vano, entre las deportistas llegadas desde distintos puntos de España, los equipos técnicos, las familias y el público, cerca de 6.000 personas pasaron por la capital de la Plana. Lo mejor de la gimnasia nacional.

Así las cosas, la suma de todos los resultados acabó escribiendo el mejor de los desenlaces: el Club Mabel Manola Belda se proclamó campeón de España por equipos en categoría sénior, culminando una competición inolvidable marcada por la fortaleza mental y la excelencia deportiva.

Un trabajo silencioso

Detrás de este éxito se encuentra también el trabajo silencioso y constante de un equipo técnico que ha sabido preparar a sus gimnastas para competir al máximo nivel, incluso en los momentos de mayor dificultad. Su profesionalidad, experiencia y confianza fueron determinantes para transformar un inicio adverso en una gesta histórica para el club.

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Al frente de este sólido proyecto continúa la directora del club, Manuela Belda, auténtico referente de la gimnasia rítmica nacional. Su liderazgo, su visión deportiva y su compromiso con la formación de gimnastas de élite siguen siendo el motor de un club que año tras año se mantiene entre los grandes del panorama español de esta disciplina deportiva.

La actuación de Jimena Gómez y Stella Galstyan permanecerá como una de las remontadas más memorables de la temporada. El Club Mabel Manola Belda vuelve a escribir una página dorada en la gimnasia rítmica española, proclamándose campeón de España por equipos tras una remontada sencillamente para la historia.