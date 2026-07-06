España manda a Cristiano Ronaldo a la calle

España ya está en los cuartos de final del Mundial. El equipo supo sufrir, aguantar y ser mejor que Portugal hasta el punto de decidir en la prórroga con un gol de Mikel Merino al culminar una asistencia de oro de Ferran Torres. La Roja firmó el que fue el último partido en un Mundial de un desaparecido Cristiano Ronaldo.

Luis de la Fuente se decantó por el mismo once que mejor le había funcionado en este Mundial, con Pedro Porro por la banda derecha y Dani Olmo en la media punta. Un equipo de talante ofensivo con ganas de disputarle el balón a los lusos y tratar de tener el mando del juego.

Portugal no le fue a la zaga con su portentoso centro del campo formado por Bruno Fernandes, Vitinha y Joao Neves, con Joao Félix en la punta de ataque junto a Cristiano Ronaldo.

El duelo arrancó con mucha igualdad y tímidos disparos de Oyarzabal y de Cancelo que no generaron peligro. El delantero vasco sí que dispuso de la primera gran ocasión tras un pase excelente de Dani Olmo, pero cruzó en exceso ante Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo, ante Pedri / MIGUEL A. LOPES / EFE

Portugal no se arrugó en el intercambio y, después de una recuperación sobre Pedri, Cristiano obligó a intervenir a Unai Simón por primera vez. Rodri estaba en plan dominador en la medular y España parecía tener una marcha más.

Paradón y travesaño de Portugal

La recompensa, sin embargo, no llegó en un pase vertical de Rodri hacia Lamine, quien chocó contra el portero portugués, que se lució aún más en el rechace tocando con la punta de los dededos una rosca perfecta de Baena.

Baena obligó a una gran parada a Diogo Costa / AFP7 vía Europa Press

Una jugada de estrategia pudo desatascar el encuentro, de no ser porque el remate en plancha de Dani Olmo se fue desviado. Unai Simón tuvo que volar ante Joao Félix y Cristiano Ronaldo en una de las acciones aisladas de una peligrosa Portugal.

Nuno Mendes, con la colaboración de Pedro Porro, aún incrementó el daño ofensivo luso con un remate al travesaño. Con este susto tremendo se llegó al descanso.

La segunda mitad arrancó con un accidente para Portugal como fue la lesión de Nuno Mendes en la primera vez que Lamine se marchó de él en una carrera. El ex blaugrana Nelson Semedo fue su sustituto con la misión de marcar al joven crack a pierna cambiada.

España decantó aún más a partir de entonces el juego por la banda derecha. La Roja incrementó la posesión del balón, aunque le faltaba tener más punch en los metros finales. Mientras, Roberto Martínez buscó en la pausa de hidratación mayor poder ofensivo con Rafael Leao por Joao Félix.

Cambios efectivos

De la Fuente respondio con la presencia de Ferran Torres por Baena con el objetivo de jugar con dos delanteros como son el de Foyos y Oyarzabal, intercambiando sus posiciones. Se trataba de pisar un poco más el área contraria.

La partida de ajedrez continuaba con la entrada de Bernardo Silva por Vitinha, mientras que por España Fabián y Merino reemplazaron a Pedri y Olmo. El riojano se la jugaba por el componente físico. Fuerza y también talento.

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Ferran Torres, entre líneas, fue decisivo viendo el desmarque de Mikel Merino, quien marcó por el palo corto. Su aprendizaje jugando de '9' en el Arsenal ha sido decisivo para ver esta versión del jugador navarro. Era el tiempo de descuento y España debía resistir durante sies miutos. Lo hizo y seló su pase para los merecidos cuartos de final.

Fuente: Sport