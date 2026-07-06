El Servigroup Peñíscola cierra el plantel para afrontar la nueva Primera División

El Servigroup Peñíscola da por cerrada su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación del experimentado cierre Carlos Sanz, jugador venezolano de 30 años que es internacional absoluto.

La nueva incorporación llega libre tras disputar la Copa Libertadores con el Centauros de Venezuela. Carlos Sanz cuenta con amplia experiencia internacional destacando por su solidez defensiva, liderazgo e intensidad competitiva. Ha militado en varios equipos tanto en Sudamérica como en Europa. En España, jugó con el Real Betis Futsal y en el año 2024 firmó por el Jaén, donde completó un gran curso disputando la Copa de España, la final de la Copa del Rey y los play-offs por el título.

Carlos Sanz se convierte en el cuarto fichaje después de Puchy, Joni Franco y Pablo García. A ellos se unen los regresos de cesiones de Yunii, Bruno Barea y Álex Cervera. Con estos jugadores más los que siguen de esta pasada temporada el club da por cerrada la plantilla.

El nuevo formato

El Peñíscola ya sabe cuando empezará la temporada. Lo hará el fin de semana 12 y 13 de septiembre, pero con cambios importantes en el sistema de competición de la Primera División, que a partir de ahora tiene nueva denominación: Liga Prime Futsal.

Lo más relevante es la desaparición de las 30 jornadas de fase regular y la creación del Torneo de Apertura y Torneo de Clausura. El primero, que determinará el primer campeón de la temporada, se disputará desde septiembre hasta diciembre, mientras que el segundo, que también determinará un campeón, se jugará desde enero hasta mayo. Dos competiciones con 15 jornadas en la que todos los equipos jugarán entre ellos con siete u ocho partidos como locales.

Posteriormente se jugará un play-off para determinar al campeón de la temporada. Las ocho plazas serán para los dos primeros clasificados de Apertura y los dos primeros de Clausura, además de los cuatro (o más equipos si los anteriores coinciden) que más puntos sumen entre ambas competiciones. El descenso a Segunda será para los dos equipos que menos puntos sumen entre los torneos de Apertura y Clausura.

El Peñíscola empezará el Torneo Apertura en la pista del Wanapix Zaragoza y lo acabará en la de El Ejido (30 de diciembre). El Torneo Clausura lo iniciará en el Juan Vizcarro contra el Palma Futsal (10 de enero de 2027) y concluirá a mitad de mayo en la casa del Valdepeñas.

Fusión de la Copa

Otro cambio destacado es la fusión de la Copa de España y la Copa del Rey. Los ochos participantes saldrán de dos caminos distintos. El Torneo Apertura otorgará seis plazas para los seis primeros clasificados. Las otras dos se las jugarán mediante eliminatorias los clasificados del 7º al 16º y contra los equipos de inferior categoría supervivientes de eliminatorias que empezarán en septiembre.