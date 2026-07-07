El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
La plaza Mayor reunirá este viernes a los aficionados castellonenses de La Roja para animar al combinado nacional en los cuartos de final del Mundial
La selección española está ilusionando a todo el país en este Mundial 2026. Después de la clasificación a cuartos de final gracias al triunfo del pasado lunes ante Portugal, el combinado nacional disputará los cuartos de final ante Bélgica el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles en busca de una plaza entre las cuatro mejores selecciones del mundo.
La Plaza Mayor, la grada castellonense de la roja
La plaza Mayor de Castelló se convertirá este viernes en un gran punto de encuentro para los seguidores de la selección española. El Ayuntamiento ha confirmado la instalación de una pantalla gigante en pleno centro de la ciudad para que vecinos, visitantes y aficionados puedan seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial que enfrentará a España y Bélgica.
Mientras la selección busca una plaza en las semifinales del campeonato, la plaza Mayor de Castelló se transformará en una improvisada grada al aire libre, con el objetivo de reunir a cientos de personas en torno a una noche de fútbol y ambiente mundialista.
La iniciativa ya había sido avanzada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y finalmente se pondrá en marcha tras la clasificación de España. Desde el consistorio se pretende facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar del partido en un entorno abierto, céntrico y compartido, reforzando así el espíritu de apoyo a la selección en uno de los momentos clave del torneo.
El Ayuntamiento confía en que la convocatoria tenga una buena respuesta por parte de los aficionados, especialmente después de la tensión y la emoción vividas en la eliminatoria ante Portugal. La pantalla gigante permitirá seguir cada detalle del choque ante Bélgica y convertir el corazón de Castelló, como ha ocurrido en otras localidades, en un escenario de celebración colectiva, con la esperanza de que España consiga dar un paso más en su camino hacia el título.
De este modo, la ciudad se suma al ambiente generado por el Mundial y ofrece a los seguidores de La Roja la posibilidad de vivir el partido en compañía, en una cita que promete emoción, nervios y una gran respuesta popular. La plaza Mayor será, por una noche, el lugar elegido para empujar a la selección española en su pelea por alcanzar las semifinales.
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