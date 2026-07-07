Graviteo una experiencia que se vive desde dentro: así son las pruebas que convierten al público en protagonista

Porque, más allá del espectacular programa de competiciones oficiales, GRAVITEO ha querido abrir sus puertas a todos aquellos que siempre han querido probar, competir o simplemente disfrutar de una experiencia diferente. No hace falta ser un profesional. Basta con tener ganas.

Un festival donde competir al lado de la élite

El cartel deportivo impresiona por sí solo. Durante tres días se celebrarán ocho competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional, con el Campeonato de Europa de Boulder y una prueba de la World Climbing Europe Series de escalada de velocidad como grandes referencias. Junto a ellas tendrán lugar los Campeonatos de España de Skateboarding (Street y Vert), los Campeonatos de España de Roller Freestyle (Street y Vert), el Campeonato de España de Scooter Street y una prueba de la Copa de España de Marcha Nórdica.

Pero mientras los mejores deportistas pelean por los títulos, el resto del Circuit también estará lleno de actividad para quienes quieran vivir el deporte desde dentro.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Graviteo Skate Race: el asfalto también es para ti

Una de las citas más atractivas del programa popular será la Graviteo Skate Race, una prueba de patinaje de velocidad abierta a participantes que quieran disfrutar de un recorrido único dentro del Circuit de Barcelona-Catalunya. No es todos los días cuando se tiene la oportunidad de rodar sobre un trazado mundialmente conocido por el automovilismo. Aquí el protagonista será el patinaje, en un ambiente festivo donde la experiencia pesa tanto como el cronómetro.

Además, la inscripción incluye una camiseta oficial del evento y habrá premios para los mejores clasificados, un aliciente más para quienes quieran ponerse a prueba sobre ruedas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial de GRAVITEO.

Un duatlón diferente

Otra de las grandes propuestas abiertas al público será el duatlón popular, pensado para quienes disfrutan combinando esfuerzo, diversión y deporte al aire libre.

Compartir el mismo escenario que las competiciones internacionales convierte la experiencia en algo muy distinto a una prueba convencional. Aquí no solo se participa en una carrera: se forma parte de uno de los mayores festivales de deporte urbano celebrados en España.

Duatlon popular / Redacción

El 3x3 también quiere a las futuras estrellas

El baloncesto tendrá igualmente un papel protagonista.El 18 de julio se disputará un torneo 3x3 U14, dirigido a las categorías infantil masculina e infantil femenina, que seguirá íntegramente la normativa oficial FIBA 3x3. Una oportunidad para que los jóvenes jugadores vivan el ambiente de una competición oficial dentro de un gran festival deportivo y descubran de primera mano una modalidad que no deja de crecer a nivel internacional.

Pero la experiencia irá mucho más allá de los partidos. Durante toda la jornada, el espacio dedicado al 3x3 ofrecerá actividades abiertas para participantes y visitantes, permitiendo conocer mejor este formato, practicar y disfrutar del ambiente que rodea a uno de los deportes urbanos con mayor proyección. Las inscripciones para el torneo permanecen abiertas a través de la plataforma oficial de FIBA 3x3.

Mucho más que competir

GRAVITEO aprovechará cada rincón del Circuit de Barcelona-Catalunya para ofrecer una experiencia completa. El paddock concentrará buena parte de las competiciones oficiales, mientras que la pista se transformará para acoger las pruebas populares. Las zonas de escalada y skate contarán con espacios propios, convertidos en auténticos focos de actividad durante todo el fin de semana. Los más pequeños también tendrán su propio espacio para disfrutar del festival, con una programación de actividades inspiradas en la cultura urbana y el universo del skate. Podrán participar en la creación de un mural de graffiti colectivo, iniciarse en el skate, descubrir cómo se fabrica artesanalmente una tabla de madera, asistir a talleres de graffiti, pintacaras, hacerse tatuajes temporales Skate Series o dar rienda suelta a su creatividad decorando finger skates, construyendo y personalizando skates de cartón o creando divertidos marcos de fotos.

A ello se sumarán food trucks, espacios de restauración, zonas de descanso, experiencias de marca, música en directo, actividades infantiles y otras propuestas pensadas para que cualquier visitante —participe o no en una competición— encuentre motivos para quedarse durante toda la jornada.