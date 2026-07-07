Infinitri Burriana Triathlon afianza su éxito internacional

El balance del Ayuntamiento de Burriana sobre la quinta edición del Infinitri Burriana Triathlon Festival no pudo ser mejor.

El consistorio hizo balance de los excelentes resultados económicos, turísticos y promocionales cosechados por el evento, que se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario local, generando un impacto económico directo estimado en alrededor de 1,6 millones de euros en la ciudad de Burriana y su entorno.

Con una participación récord de 1.029 triatletas procedentes de toda España y del extranjero, el festival movilizó a un total de 4.116 visitantes, sumando los cerca de tres acompañantes por participante que promedia este perfil de deportista que destaca por su elevado poder adquisitivo.

«Este festival contribuye de forma directa a la desestacionalización turística y posiciona de forma excelente nuestro litoral y patrimonio natural ante un turismo de calidad», dijo la concejala de Turismo, Noelia Peris, que analizó los resultados de la cita junto al concejal de Deportes, Fran Capdevila. Peris subrayó el «efecto multiplicador puesto que cada año son más los triatletas que regresan de forma fija a nuestro municipio para entrenar los recorridos o disfrutar de vacaciones familiares».

Por su parte, el concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha manifestado que “haber reunido a más de mil deportistas, con un 96% de inscritos de fuera de la provincia de Castellón y un 10% de carácter internacional, demuestra que Burriana es un escenario de referencia nacional e internacional capaz de albergar eventos deportivos”.

Sector turístico local

Según el balance de la prueba, el impacto sobre el sector turístico local fue especialmente notable durante todo el fin de semana, registrándose la ocupación completa de las plazas del Hotel Beatriz, de la Alquería de Calatrava, 42 habitaciones dobles completas en la Escola de la Mar, así como el lleno absoluto en los apartamentos turísticos y viviendas vacacionales de la zona.

Este flujo constante de visitantes dinamizó de forma directa la actividad de terrazas, restaurantes, cafeterías, comercios, supermercados y gasolineras del municipio. Además, las cuatro distancias de la competición (Half, Olympic+, Short y Aquabike) proyectaron la marca turística local, logrando más de 250.000 visualizaciones en redes sociales y una destacada repercusión en medios de comunicación de tirada autonómica y nacional.