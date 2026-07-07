MUNDIAL 2026
Leo Messi: "Este grupo no baja los brazos nunca"
El capitán argentino, autor del empate que encendió la remontada ante Egipto (3-2) y máximo goleador del torneo con ocho tantos, firmó a los 39 años otra noche para la historia en los octavos de final
Xavier Ortuño
Argentina estaba eliminada al minuto 79, con un 0-2 en contra ante Egipto, y acabó celebrando un 3-2 que la mete en cuartos de final. En medio de la tormenta, otra vez él, otra vez Leo: el gol del empate a pocos minutos del final y la sensación, ya universal, de que este equipo no conoce el final de los partidos.
"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", resumió el capitán tras el pitido final, todavía con la emoción en el cuerpo. La suya fue una noche completa en lo bueno y en lo malo: falló un penalti en la primera parte, cargó con el peso del equipo durante todo el encuentro y apareció cuando ya casi nadie lo esperaba para firmar el 2-2 que cambió la historia.
El propio Messi reconoció la dureza del guion: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta". Y ahí dejó la frase que define a esta Argentina y que debería enmarcarse en cualquier vestuario del mundo: "No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final".
No es una consigna vacía. Ya ante Cabo Verde, en dieciseisavos, el equipo había necesitado la prórroga para imponerse 3-2 en un partido que también abrió Messi con el 1-0. Sufrir, resistir y ganar se ha convertido en el método albiceleste en este Mundial.
Ocho goles y una leyenda que no se detiene
Con el tanto ante Egipto, Messi suma ocho goles y lidera la tabla de máximos goleadores del torneo, en el mismo campeonato en el que se ha convertido en el máximo artillero de la historia de los Mundiales. A los 39 años, sin descansar un solo minuto en las eliminatorias, sigue siendo el argumento definitivo de su selección.
"Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", celebró el rosarino, que agradeció el apoyo incesante de la afición argentina y ya piensa en los cuartos de final.
Fuente: Sport
- Última hora del incendio forestal: los vecinos de Azuébar serán realojados en Soneja
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Tres jóvenes impulsan un 'tap room' de cerveza comarcal en un pueblo de Castellón
- Incendio en un tercer piso de la avenida Barcelona de Castelló
- Fallece una mujer de 81 años ahogada en una cala junto a la playa Las Fuentes de Alcossebre
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- Ganadero de Azuébar: «He tenido que ir a por las vacas al monte y aquello ya está todo quemado»
- Francisco Javier Catalán, comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló: «Queremos una Policía Local moderna, cercana y a punto para retos futuros»