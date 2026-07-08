El Facsa Playas de Castellón no se baja del podio

El Facsa Playas de Castellón ha vuelto a demostrar que su cantera está entre las mejores de España. El club castellonense logró una brillante tercera posición por equipos en el Campeonato de España Sub-18, después de dos jornadas de máxima exigencia, emoción y nivel competitivo.

El conjunto de La Plana sumó 59 puntos en la clasificación final y se subió al podio nacional en una de las ediciones más igualadas de los últimos años. El título fue para la AD Marathon, con 73,5 puntos; mientras que la plata se la llevó el Trops-Cueva de Nerja, con 71.

Bronce nacional por equipos

El Facsa Playas de Castellón acabó tercero de España Sub-18 y confirmó el excelente momento de su base.

Un podio de mucho valor

El resultado tiene un mérito especial por el nivel del campeonato, en el que se batieron récords de España, plusmarcas del campeonato y marcas de enorme nivel en varias pruebas. En ese escenario, el Facsa Playas de Castellón volvió a competir de tú a tú con los mejores clubes del país.

La clave estuvo en la regularidad del equipo castellonense, capaz de sumar puntos en saltos, mediofondo, vallas, lanzamientos, combinadas y pruebas femeninas. Cada finalista resultó determinante para asegurar una tercera plaza que ratifica la solidez del proyecto de cantera del club.

Vicent Ferreres, plata con un salto de siete metros

El gran momento castellonense de la segunda jornada llegó en el salto de longitud masculino, donde Vicent Ferreres firmó una actuación sobresaliente. El atleta del Facsa Playas completó un concurso de enorme madurez y se fue hasta los siete metros exactos, una marca que le dio una merecida medalla de plata.

Solo le superó Gabriel Ruiz, del CA Quart de Poblet, que conquistó el oro con 7,22 metros. La alegría del club en esta prueba fue doble, ya que Víctor Souza también completó una gran final y terminó sexto, con 6.78 metros, sumando tres puntos vitales para la clasificación por equipos.

Dos finalistas en longitud

Vicent Ferreres fue plata con siete metros y Víctor Souza acabó sexto con 6,78.

Rafa Gimeno López, bronce en altura

La jornada también dejó otra medalla para el FACSA Playas en el salto de altura masculino. Rafa Gimeno López confirmó su enorme capacidad competitiva en una final de gran nivel y logró superar el listón de los dos metros.

Ese salto le permitió conquistar una espectacular medalla de bronce, clave para mantener al club castellonense en la pelea por el podio nacional. Su actuación reforzó el peso del Facsa Playas en el sector de saltos, una de las grandes fortalezas del campeonato para la entidad.

Puntos decisivos en mediofondo y combinadas

El equipo también sostuvo sus opciones en pruebas de enorme desgaste. Biel Vivacqua firmó una actuación de mucho mérito en los 2.000 metros obstáculos, donde acabó cuarto de España con un tiempo de 5:53.79.

También brilló Rafa Gimeno Grau en el decatlón. El atleta castellonense completó las 10 pruebas con una nueva mejor marca personal, hasta alcanzar los 6.381 puntos, y terminó en una brillante sexta posición nacional.

La regularidad femenina, clave para el bronce

La aportación del equipo femenino resultó decisiva para cerrar el podio. Lucía Torrent igualó su mejor marca personal de la temporada en el salto de altura, con 1,65 metros, y finalizó sexta.

En los lanzamientos, Inés García Llorens entró en el top-8 nacional de martillo con un mejor envío de 50,31 metros, aportando un punto muy valioso. También fueron finalistas Nuria Gual, octava en triple salto con 11,84 metros; y Estela Alberola, octava en los 1.500 metros con 4:46.65.

Finalistas que valen un podio

Lucía Torrent, Inés García Llorens, Nuria Gual y Estela Alberola sumaron puntos fundamentales para el bronce.

Prueba femenina en Gaetà Huguet. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

Una primera jornada de oros y plata

El éxito colectivo del Facsa Playas de Castellón se entiende también por el gran botín logrado en la primera jornada. El club castellonense ya había dado un golpe sobre la mesa con los oros de Sergi Roca en pértiga y Guillem Cuartero en los 3.000 metros.

A esos triunfos se sumó la plata de Alia Ezraigainatte en jabalina, otro resultado de enorme valor para la clasificación general. La suma de medallas, finalistas y puntos permitió al conjunto castellonense llegar a la jornada definitiva con opciones reales de podio y confirmarlas ante rivales de máximo nivel.

Un campeonato de récords

El Campeonato de España sub-18 dejó actuaciones de enorme dimensión. Nicolás Ceballos se proclamó campeón de España en los 110 metros vallas con 13,36, nuevo récord de España sub-18. También destacó Jana Queralt, oro en los 100 metros vallas con 13.38, segunda mejor española de todos los tiempos.

En los 5.000 metros marcha, Gabriel González revalidó el título nacional con 20:40.09, mientras que Daniela Manzanares ganó los 400 metros con 54.93 y compartió podio con su hermana Valeria, bronce. La sesión de tarde también encumbró a Teresinha Nater, Iker Piñeira, Mariona Armero, Aitana Navajo y Gift Okunrobo, gran bicampeona del fin de semana en longitud y triple salto.

El Playas confirma la salud de su cantera

Entre semejante nivel competitivo, el Facsa Playas de Castellón volvió a encontrar su sitio entre los grandes clubes del atletismo español. El tercer puesto por equipos no solo premia un gran campeonato, sino que confirma la excelente salud de la cantera castellonense.

El club de la Plana cerró el Nacional Sub-18 con medallas, finalistas, mejores marcas personales y una sensación clara: el futuro del Facsa Playas de Castellón sigue creciendo sobre una base sólida, competitiva y capaz de responder en los grandes escenarios.

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