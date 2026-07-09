El tenis de menores toma la provincia de Castellón con Torremar y La Plana Sport como grandes sedes

El tenis de base ya ha puesto en marcha su verano más intenso en la provincia de Castellón. Con la llegada de la temporada estival, los clubs castellonenses empiezan a acoger las diferentes pruebas que llenarán el calendario durante los meses de julio, agosto y la primera semana de septiembre, con torneos para todas las categorías y la participación de jugadores procedentes de distintas federaciones territoriales.

La actividad arrancó con una doble cita de protagonismo provincial y nacional. Por un lado, el Club de Tenis Torremar de Benicàssim fue la sede de la primera prueba del Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2026 , con las categorías alevín y cadete , tanto masculinas como femeninas.

fue la sede de la primera prueba del , con las categorías , tanto masculinas como femeninas. Por otro, La Plana Sport Castellón acogió un torneo nacional del Circuito Promesas, que reunió a más de 300 jugadores y dejó un gran ambiente durante toda la semana.

Torremar abre el Circuito Provincial

La primera prueba del Circuito Provincial se disputó en el Club de Tenis Torremar durante la semana del 22 al 27 de junio. Las finales de los cuadros principales y de consolación se jugaron el sábado, con un notable nivel competitivo en las categorías alevín y cadete.

En alevín masculino, Mauro Cánoves se proclamó campeón tras superar a Unai Marín por 6/4 y 6/3. En la consolación, Izan Sastriques venció a Marc Serra por 4/2 y 5/4. En el cuadro femenino, Anna Serra derrotó a Triana Alfonso por 6/1 y 6/2, mientras que Blanca Ortiz se impuso a Carmen Bagan por 4/1 y 4/2 en la consolación.

La categoría cadete también dejó finales ajustadas. En el cuadro masculino, Luis Pinto remontó ante Iago Sos para ganar por 1/6, 6/4 y 10/4. En la consolación, Kevin-Niels Volcu venció a Joan Gasulla por 4/0 y 5/4. En cadete femenino, Alexandra María Tarcolea se llevó el título ante June Pérez-Fon por 6/4 y 4/3, mientras que Sara Gey superó a Julieta Escrig por 5/4 y 5/3.

El Club Torremar de Benicàssim, con alevines y cadetes. / LA PLANA SPORT CASTELLÓN

Más de 300 jugadores en La Plana Sport

La semana siguiente, del 29 de junio al 5 de julio, el foco se trasladó a La Plana Sport Castellón, sede de un torneo nacional del Circuito Promesas. Más de 300 jugadores de diferentes federaciones llenaron de tenis las pistas del club castellonense, con especial intensidad en las rondas finales y en las finales disputadas el domingo.

En sub-12 masculino, Julio Ramírez venció a Martín Ruiz por 6/3 y 6/1. En el cuadro femenino, María García derrotó a Judith Pesudo por 6/3 y 6/3. En sub-14 masculino, Gonzalo Marín ganó a Yashvardhan Singh por 6/3, 2/6 y 10/6, mientras que Ainhoa Barberá se impuso en el cuadro femenino a Soffia Moskalenko por 6/2, 5/7 y 10/4.

En sub-16, Héctor Brosel firmó una victoria clara ante Manuel Méndez por 6/1 y 6/1, y Anna Borón se proclamó campeona femenina tras superar a Natalia Ortega por 6/3 y 6/4.

Entrega de trofeos y gran ambiente

Campeones y finalistas recibieron trofeos y material deportivo en una entrega celebrada al término de los partidos.

En el acto participaron el director del Circuito Promesas, Luis Mediero; el director del torneo, Jorge Bellés; y el juez árbitro, Rafa Subinas, acompañados por numerosos familiares, jugadores y aficionados que disfrutaron de una semana de tenis nacional de menores en Castellón.

Un verano cargado de torneos

Las competiciones continuarán durante todo el verano. A lo largo de julio, agosto y la primera semana de septiembre se celebrarán nuevas pruebas del Circuito Provincial de Tenis de Castellón en diferentes sedes de la provincia, además de citas de otros circuitos nacionales.

Una de las próximas paradas destacadas será el Warriors Tour, que llegará próximamente a La Plana Sport Castellón, reforzando el papel de la provincia como escenario de referencia para el tenis de formación.